Куда понесется Русь-тройка после снятия самоизоляции

Экономист Михаил Делягин поделился своими соображениями с председателем совета директоров "Правды.Ру" Вадимом Горшениным об аутизме российской власти. Под прикрытием развала экономики планируется развал страны.

Началось уничтожение экономики РФ?

Аутизм власти

— За последний месяц со всех банков гражданами России был снят триллион рублей. Судя по обсуждению в Telegram-каналах, сняли этот триллион рублей, скорее всего, те люди, которые находятся в бедственном положении. Последние накопления закончатся к началу следующей недели. Что может быть со вкладами населения? Могут ли люди как-то воздействовать на власть, учитывая реальный голод?

— Воздействовать на эту власть невозможно, потому что она абсолютно аутична в социальном отношении. Власть погибает не тогда, когда она слабая, когда она перестает слышать людей, когда она заболевает социальным аутизмом. Наша власть, к сожалению, абсолютно социально аутична. Люди, которые способны публично рассказывать про то, что кража у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы — это хорошо, — аутисты. Это люди без обратной связи, которые способны реагировать на экономический кризис повышением налогов. Это не только безумцы, это люди без обратной связи.

Люди, которые способны в стране, где 70% населения минимум бедно, а 10% являются нищими, рассказывать, что средний класс — 17 тысяч рублей, — это аутисты.

Не то что они не знают страну, в которой они живут. Им чихать на страну, в которой они живут, на народ, которым они руководят с высокой колокольни.

Людей, которые уничтожают здравоохранение, ставят рассказывать, как оно у нас будет возрождаться.

— Голикова, которая уничтожала больницы?

— Да. А Мурашко, а Скворцова лучше? Собянин, который рассказывает, что нельзя ходить вдвоем по улицам, и полицейские нападают, как видно из роликов, нападают на людей, которые смеют с ребенком куда-то идти. При этом он устраивает дикую давку в метро на 15 апреля специально, чтобы людей заразить. Через две недели как раз 29-е, у нас вспышка, потому что москвичи тупые, как питерский губернатор говорил про питерцев. Мы продлеваем этот режим до тех пор, пока люди не снесут Путина и не приведут нас, товарищей либералов, к власти. Я так понял.

— В результате обвинена была во всем полиция.

— Как дрессировали спецслужбы в конце 1980-х годов, когда их методично раз за разом подставляли. В итоге они перестали выполнять любые сомнительные приказы.

— В результате чего мы потеряли страну.

— После того как мы потеряли страну в 1991 году, мы ее больше не получили. Ее захватили те, кто эту спецоперацию осуществлял. Народ России после 1991 года к этой территории никакого отношения, кроме того, что он в эту землю вложился, не имеет. Это оккупационная администрация или антинародный режим — выбирайте термины, которые вам нравятся. Но суть от этого не изменяется. Это режим, который существует, если судить по его политике, а не по его словам, для разграбления данной территории. Поэтому говорить о том, что народ может на что-то повлиять, я не могу.

Мы не будем выходить из коронабесия по той простой причине, если судить по политике государства, что такой задачи никто не ставит. У Путина работают какие-то здравые, социальные инстинкты. Но те, кто реально управляют…

Что сделали чиновники? Раздробление страны на феодальные уделы, когда каждый губернатор делает все, что хочет. Кто-то ввел карантин, кто-то ввел карантин для москвичей, кто-то ничего не ввел, у кого мозг остался в голове.

Самоизоляция городов от страны

— Понимаю, была бы эпидемия, но к ней даже не подошли по эпидемиологическому порогу. Нигде в мире не подошли. Это было бы оправдано, должны были быть жесткие правила. При таких-то правилах в такой-то ситуации вводится такой-то режим, при такой-то ситуации — такой-то режим. Главными должны быть вирусологи и эпидемиологи. А у нас главные, в лучшем случае, акушеры-гинекологи, которые в этом понимают примерно, как мы с вами. А учитывая качество медицинского здравоохранения, еще меньше, чем мы с вами, потому что нам хоть в школе читали курсы по санитарной гигиене. У нас правительство не в состоянии составить единый список получателей помощи даже из крупных предприятий. Они сломались на букмекерах. Слава Богу, крупные наркоторговцы не вошли в этот список. Но мы сейчас не знаем, вошли или не вошли.

Каждое ведомство свой список будет сочинять отдельно. Допустим, я произвожу какие-нибудь шланги, которые применяются в гражданской и в военной технике, а эта техника еще и больных возит. Я могу претендовать на помощь через все силовые структуры как покупателей моих изделий, через:

Минпром,

Минкультуры,

Минздрав.

Вообще всех, на кого хватит моей фантазии. А фантазия у меня есть, потому что я сижу дома, запертый в четырех стенах.

Сейчас происходит уничтожение страны под прикрытием уничтожения экономики. Целевая функция — довести людей до такого состояния, чтобы не мигранты бросились на мэрию, порвали Собянина в клочья, думаю, ни один москвич не будет переживать, если так случиться. Чтобы мы с вами пошли на Кремль.

Китайцы где-то должны жить, европейцы, которые Европу похоронили и превращают ее в европейский халифат, они же куда-то должны бежать? Им нужно очистить, как говорил Гитлер, жизненное пространство. Вот и очищают.

О Сбербанке и ЦБ

— Как вы оцениваете сделку по покупке акций Сбербанка у ЦБ?

— Главная фундаментальная задача государства помимо раздробления страны какая?

Если мы страну грабим, значит, нельзя допустить возможности ее развития. Это противоестественно. Значит, нужно не допустить, чтобы деньги налогоплательщиков шли на пользу стране.

Логично? Логично. Цена на нефть слишком высокая, поэтому в бюджете образовались бешеные деньги. За март они выросли с 14,4 до 15,9 триллионов рублей. Украсть эти деньги, просто взять и положить в карман, достаточно сложно. Они большие.

Как говорил кот Матроскин в "Каникулах в Простоквашино", нужно купить что-нибудь ненужное. Мы берем из одного кармана государственное имущество и перекладываем в другой карман. Волшебная процедура, когда это делают профессиональные люди из правительства Мишустина, эти Белоусовы и прочие, мы получаем ситуацию, когда минус 2,15 триллионов рублей. Они уже не пойдут на благо России. Из них больше четверти останется в "Банке России" на покрытие убытков. Нужно было сильно напрячься, чтобы центр эмиссии довести до убытков, но эти люди и спиртовой завод пропить способны.

Другую часть они отдадут правительству в виде имущественных требований к Внешэкономбанку. А там сидит товарищ Шувалов, с него взятки гладки. С него ничего, кроме шкурок этих корги, не возьмете. Лежат деньги забытые. И меньше половины придется вернуть обратно, потому что "Банк России" — это орган госуправления.

Они придумали гениальный способ: в рассрочку в течение четырех лет. Причем не факт, что равными частями. Это способ так помухлевать, чтобы что-то кому-то просыплется. А с другой стороны, это снизит бюджетный резерв, чтобы потом можно было сказать, как сказал Гайдар после дефолта: "Деньги кончились".

На самом деле деньги украли, но Егор Тимурович был человек очень интеллигентный и выражался в корректных терминах.

Есть еще один чудесный нюанс. Сейчас цена "Сбербанка" установлена по среднемесячной цене последнего месяца перед операцией, которая все еще ниже рыночной. Но если что-то нехорошее опять произойдет на мировых фондовых рынках, может случиться так, что рыночная цена "Сбербанка" будет ниже. Представьте себе, что стотысячная толпа одичалых от голода гастарбайтеров будет штурмовать не мэрию Москвы, а здание "Сбербанка", потому что там точно есть деньги. Что будет после этого с акциями "Сбербанка"? Они упадут. А 49% акций "Сбербанка", как известно, принадлежит так называемым миноритариям, из которых 35% принадлежат английским и американским инвестиционным фондам, в которых все достаточно плохо и достаточно тяжело.

Есть правило, что если кто-то выкупает значительную часть акций, если мажоритарий выкупает часть акций, то он обязан предложить равные условия всем остальным владельцам акций. То, что он выкупает их сам у себя, никого не волнует. Это мои трудности. Но если я выкупаю за деньги, то любой владелец этих акций должен… А этих акций, грубо, порядка двух триллионов рублей.

То есть из федерального бюджета можно выкинуть не 2,15, а более четырех триллионов рублей. Это же намного более эффективная сделка.

Тут, как и с пенсионной реформой: никто не может сказать, зачем это нужно, кроме этой гипотезы.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер