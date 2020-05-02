Михаил Делягин: чем грозят обязательная вакцинация и "коронабесие"

Экономист Михаил Делягин в беседе с председателем совета директоров "Правды.Ру" Вадимом Горшениным рассказал о "коронабесии", вакцинации, бизнесе, иммунитете и чипизации.

Началось уничтожение экономики РФ?

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— На проспекте Вернадского закрыли достаточно большую детскую поликлинику, которая обслуживала порядка 500 человек в день. Ее закрыли, потому что открыли, если не ошибаюсь, поликлинику на Удальцова. А эту, закрытую, отдали косметологам. И теперь люди лишены поликлиники в шаговой доступности.

— Даром, что ли, передали клинику косметологам? Это один источник прибыли. Думаю, что косметологам передали не абы каким с улицы, а своим косметологам. Это еще и доля в прибыли для кого-то. Это моя гипотеза. Второе, естественно, никто же не думает, откуда взять врачей. Никто же про это не говорит. Никто не говорит о дополнительном наборе студентов в медицинские вузы. Никто не говорит о нормализации программы преподавания, когда выходит человек из медицинского вуза, искренне верить, что для того, чтобы вылечить грибок, нужно помазать сверху фурацилином.

Мотивации коронабесия

— Стоит вопрос освоения денег. Но это одно направление. Вторая мотивация — политическая. Убрать на фиг Путина и вернуть все как было при "дедушке" в 1990-е годы. Учитывая, что либералов выжигают сейчас во всем мире, превратить Россию в заповедник гоблинов. Во всем мире будут нормальные люди руководить своими странами, а у нас будут Чубайсы сидеть. Причем это будет пиночетовская диктатура. Мы видим создание этой диктатуры прямо на наших глазах. Не нужно думать, что коронавирус пройдет. Коронавирус пройдет — коронабесие останется. Завтра нам расскажут про какой-нибудь страшный вирус антарктического гриппа. На самом деле мы же не имеем живых образцов гриппа из Китая. Мы имеем только из Северной Италии, который вообще-то к китайскому отношения не имеет. Совершенно другое заболевание.

Потом на Украине взорвется какая-нибудь атомная электростанция. Взорвется, не взорвется — нам про это расскажут. Выпустят сертифицированные дозиметры, которые будут трещать всегда или будут трещать при выходе на улицу, например, в комнате трещать не будут. Все нормально.

Когда-то шутили, что Акела промахнулся. Акела уже не шевелится в политическом смысле. Хотелось бы опять ошибаться, но пока нет никаких признаков того, что он участвует в реальной содержательной политике. Его свергают, а он сидит и работает. Если посмотреть на совещания, которые проводит наш президент, то по уровню обсуждаемой проблематики это все-таки не начальник межотраслевого департамента, а замминистра. Но не выше.

Про вакцину

— Даже если вакцина самая хорошая, не российская, с которой калеками можно стать, а швейцарская или французская, вирус же мутирует все время, все время появляются новые штаммы вируса. Например, в Америке погибло 70 тысяч человек совсем недавно. Каждый год специалисты Всемирной организации здравоохранения, которая легла под фармацевтические компании уже лет 10 назад, суют палец в рот, тщательно его посасывая, делают прогноз о том, какой же штамм вируса появится в следующем году. И под этот штамм производят и разгоняют по всему миру вакцину. Если они угадывают, бурные продолжительные аплодисменты.

— Хороший бизнес.

— А если не угадывают, то получается значительно хуже, чем без всякой вакцины. Вакцина сама по себе искусственный стимулятор иммунитета. Она снижает природный иммунитет. Вакцина вырабатывает иммунитет в каком-то узком направлении за счет снижения иммунитета в целом. Поэтому "измученный Нарзаном" организм, в случае не той прививки, становится более восприимчив к неугаданному вирусу гриппа.

Допустим, они сделают вакцину. Вариант первый — они от какого гриппа вакцину сделают? От того, который в Китае был, или от того, который сейчас в Северной Италии? Который в Северной Италии называется SARS-COVD2, а отнюдь не COVID-19. Даже названия разные. Ребята, вы от чего собираетесь прививаться? От того, что может вернуться из Китая, из Юго-Восточной Азии или от того, что в Северной Италии, в Нью-Йорке? То, что это производит впечатление применения бактериологического оружия. От COVID-19 вы всех привили. Но этот вирус мутирует. Через полгода у нас будет COVID-20, COVID-21, COVID-22. И опять устраивать те же самые скачки?

Люди, которые у нас занимаются пропагандой прививок от гриппа, в отличие от БЦЖ, которая необходима, исходят из того, что они уже дебилизировали население до такой степени, что люди не способны вообще думать ни о чем в принципе.

Количество привитых от гриппа россиян, % 2017 год 2018 год 2019 год 44,5% 49% 46,4%

— Что делать?

— Повышать иммунитет. Ответ простой: повышать иммунитет и не поддаваться на провокации прививочников. Хотя они, конечно, могут принять закон, что любого человека, который не сделал себе прививку, нужно расстреливать. Подобные призывы в Facebook я уже читал. И Facebook их не банит, хотя это призыв к насилию. В этом случае из России придется бежать как из оккупированной территории. У меня есть знакомый тишайший психолог. Он — в своей психологической нирване, гештальт-практике и так далее. Я с ним поделился. Люди сходят с ума под домашним арестом. У меня-то навык есть. Я солдат был плохой, поэтому много сидел на гауптвахте. Поэтому для меня пребывание в комнате с окном даже без права выйти — огромное человеческое счастье. И без хлорочки, налитой на пол.

Обычный человек, оказываясь в этой ситуации, сходит с ума. Психолог мне сказал, что есть очень хорошая психологическая практика. Помните военные фильмы? Ведь когда-то к 9 Мая показывали не "Зулейха раздвигает ноги, открывает глаза", а военные фильмы. Представьте, что вы на оккупированной территории. Вас пока не расстреливают, у вас есть работа или, может быть, недавно еще была. Вас не морят голодом, хотя процесс уже очевиден, но вы под оккупацией. Если посмотреть на повседневную жизнь с этой точки зрения, хорошее психологическое упражнение.

Вакцинация — глобальная фарма

— Именно так! Нам будут ставить вакцины не швейцарские и не французские, а сделанные, как когда-то Онищенко говорил про грузинские вина, из тех материалов, которыми не всякий забор покрасишь, учитывая состояние российского государства. Поэтому если они это сделают обязательным, тогда нужно будет бежать к чертовой матери.

Опыты, которые Билл Гейтс через ВОЗ проводил над индусами, там всплеск полиомиелита среди детей после вакцинации полиомиелита. Там мальчики и девочки теряют способность к размножению и прочие радости жизни.

Это большой проект — сокращение численности населения. Куда бежать — вопрос открытый. Пока в Белоруссию. Но поскольку Белоруссия стремительно идет дорогой Украины, надо искать, куда дальше.

Про чипизацию

— Это всерьез не рассматривал. Чип — сложное изделие. А в блатном феодализме сложные изделия в принципе не работают. Простой пример. Сейчас товарищ Собянин осуществляет сложную операцию к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. День, который бы Путина назначали голосованием по Конституции, все должны сообщить данные о своей машине, в том числе, сотрудники специальных служб. Мне знакомые военные сказали, что получили устное распоряжение войти в эту базу данных, которая непонятно, кому потом уйдет (дай Бог, если натовцам!), она же и китайцам может уйти тут же с компьютера мэрии. В дополнении к номеру своей машины и прочим данным кладите погоны. Опять-таки письменного распоряжения никто не дал.

Электронная подпись, когда уже есть практика, когда человек продает свою квартиру при помощи электронной подписи, естественно, об этом не имеет малейшего представления. Он об этом узнает, когда к нему в квартиру приходят амбалы и говорят, что ты нам все продал. Есть уже судебная практика, суды длятся в отношении тех, кто выжил. Потому что если человек не выжил после такой процедуры, то он ничего не знает, о нем никто ничего не знает. Его убили и убили. Кто граждан России считать будет? Это про мигрантов мы знаем, сколько их. Граждане России, по-моему, никого особо не интересуют.

Чем сложнее цифровая супернавороченная подпись, тем проще подделывается. В блатном феодализме технологии не работают. Поэтому насчет чипов я относительно спокоен.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер