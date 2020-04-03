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Автор Любовь Степушова

Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России

Экономика » Правила игры » Бизнес

Национализировать "наиболее важные предприятия" — это красивая история, но абсолютно убийственно для экономики, считает экономист Иван Стариков.

ХАЗИН. Национализация в новых экономических условиях. 30.03.20

Профсоюзы вспомнили, что защищают интересы трудящихся

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране, так как

"падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий" и нарушить "социальную стабильность".

Помимо этого, глава ФНПР предложил ввести мораторий на реприватизацию национализированных предприятий сроком на год. Возвращение их в частные руки, по его мнению, возможно только с учетом мнения отраслевого профсоюза.

Шмаков призвал освободить от налогов организации, чья работа ограничена принятыми властями мерами по борьбе с эпидемией, и рассмотреть вопрос о снижении НДС.

Шмаков не просчитал последствия

Как сказал "Правде.Ру" руководитель в Центре экономических стратегий Института экономики РАН Иван Стариков, Михаил Шмаков поддался общей панике и недостаточно серьезно просчитал последствия от такого шага.

Действительно, отметил экономист, для крупнейших компаний, а наиболее важные в России сегодня сосредоточены в сырьевом секторе — это нефтяные и газовые компании, металлургические компании, производящие минеральные удобрения, настали не лучшие времена.

Но если государство вздумает их национализировать, то:

  • необходимо будет взять на себя расходы на содержание этих компаний и выстраивать их деятельность. Но выстраивать экономику государство не умеет, делает это всегда хуже частного капитала, частного инвестора, поэтому под угрозой будут платежи разного вида налогов: акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и так далее,
  • даже заявление об этом обрушит капитализацию этих кампаний, и так очень незавидную, и капитализацию российского фондового рынка,
  • может нарушится производственный процесс, и государство лишится поставок на экспорт, которые формируют доход бюджета.

Уволить — не уволит, но платить будет меньше

"Я понимаю его (Шмакова) мотив как защитника трудового класса, что государство не уволит этих людей. Оно, может быть, и не уволит этих людей, но платить им точно будет гораздо меньше, чем сегодня это делают частные компании. Поэтому вместо того, чтобы национализировать, сегодня необходимо срочно ввести дифференцированные меры поддержки граждан России", — сказал Иван Стариков.

По его словам, идея провести деприватизацию 90-х годов, выглядит красиво для населения, но абсолютно убийственно для экономики..

"Это же мы открываем ящик Пандоры. Мы, как только начинаем национализацию, сразу говорим о том, что частная собственность в России окончательно дискредитирована со всеми вытекающими последствиями", — отметил экономист.

О трудящихся можно позаботиться по-другому

Как альтернативу такой "заботе" о трудящихся Иван Стариков предлагает обложить налогом сверхприбыли крупных предприятий, если они формируются :

  • увеличить налог на доход добычу природных ископаемых, тот же НДПИ,
  • или, например, "поиграть с тарифами на электрическую энергию, которая составляет основную долю себестоимости производства алюминия".

"Увеличьте тогда ее стоимость у алюминщиков и снизьте населению тарифы или по другим секторам. Но это совершенно другая история. Это не борьба с перхотью методом гильотины", — резюмировал Иван Стариков.

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Темы коронавирус иван стариков михаил шмаков экономика россии национализация предприятий
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