"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу

В возвращении из-за коронавируса "очень богатых" владельцев двух паспортов в Россию есть один положительный момент: эти люди с удовольствием вложатся в отечественную медицину, конечно, если их об этом настойчиво попросить.

Вирус косит богатых

Время разбрасывать камни и время собирать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook, что в МИД поступает много звонков и писем от россиян, проживающих в других странах с просьбой вернуть их или их родственников на Родину из-за закрытия авиасообщения и границ.

Захарова посочувствовала некоторым: "Крики матери, что ее дочь в Праге одна…", можно понять. Но она рассказала и об одном возмутившем ее звонке в МИД.

По словам Захаровой, позвонили "очень богатые" люди и сообщили, что хотят отправить в Лондон частный самолет "за нашим мальчиком, который там давно живет".

На вопрос, с чего вдруг они решили вернуть "мальчика" на Родину, был получен ответ: местные власти аннулировали иностранцам медстраховки, теперь все платно и за огромные деньги. "Только в Россию, только в Россию!", — процитировала Захарова абонента.

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х", — отреагировала Захарова.

"Вы там покупали недвижимость и строили бизнес, а когда вам жестко указали на дверь, вы стоите в очереди в мировых аэропортах и кричите: "Мы — граждане России!", "сдувая пыль с российских паспортов", — написала представитель МИД России.

Почему они "сдули пыль" с паспортов РФ

В Сети разгорелся спор о страховках в западных странах, некоторые пользователи утверждали, что ее не могут отменить для тех, о ком пишет Захарова, и что она занимается пропагандой.

Но это спор бессмысленный. Потому что:

1. Страховка, может быть, и есть, но на Западе она сейчас не помогает, просто потому что пандемия достигла таких масштабов, что на всех даже суперзастрахованных нет аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а хорошие тесты — в порядке очереди, причем на Западе, именно, в порядке общей очереди, там никто не понимает, что значит переплатить, чтобы сделать тест вне очереди.

2. Во-вторых, не подготовились самые лучшие в мире демократии к пандемии, нет ни аппаратов ИВЛ, ни тестов, дошло до того, что маски друг у друга воруют на уровне государств, как, например, сделала Чехия, присвоив маски, предназначенные Испании. Одним словам там — паника.

Границы закрыли и просят помощи не в Брюсселе, а у Китая, России, Кубы.

А вот эти, так называемые "тоталитарные" государства подготовились хорошо, у них вовремя прошла самоизоляция и изоляция, у них мобилизационная медицина и экономика, они, к тому же, могут обеспечить надлежащее лечение пациентам с деньгами — коррупцию в России никто (даже вирус) не отменял. Один звоночек главрачу через … найдут через кого, и очень богатые или их дитятко окажутся в лучшей клинике в России , где их будут лечить на лучшем мировом уровне.

3. И третья причина, почему предатели побежали в Россию — она большая, можно уехать в Якутию, условно говоря, и там пережить плохие времена. Это не перенаселенная Европа, где коронавирус — под каждым кустом.

Россия вам поможет, но и вы ей — тоже

Есть один положительный момент из этого бегства, который можно государству извлечь, восполнив понесенные потери от наворованных и уведенных из России капиталов.

Эти очень богатые люди теперь с удовольствием начнут вкладывать в российскую медицину, чтобы, если опять на Западе будет мор или еще какая беда планетарного масштаба, было куда опять вернуться.

Вот, здесь надо бы им Марии Захаровой и всякий раз говорить:

"Конечно, вы наш гражданин, мы вас в беде не бросим, но нашей с вами стране нужно на разработку вакцины или на строительство хорошей больницы энную сумму, окажите посильную помощь".

И они с удовольствием окажут.

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