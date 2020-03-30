Пандемия COVID-19 дает российским властям возможность протестировать авторитарные технологии, которые в иных условиях воспринимались бы как нарушение прав человека.
Сейчас же именно они помогают Путину и его правительству сдерживать распространение пандемии коронавируса в стране. С таким заявлением вышел сегодняшний номер газеты CNN.
Под авторитарными технологиями автор материала подразумевает "мощную систему распознавания лиц, широко применяемую в Москве".
Развернутая ранее система наблюдения первоначально вызвала ожидаемую реакцию:
правозащитники заговорили о нарушении конфиденциальности и права на частную жизнь, в суды посыпались иски о незаконном наблюдении.
Более того, он даже придал системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц неожиданный пиар-импульс.
На прошлой неделе Московская полиция заявила, что поймала и оштрафовала 200 человек, нарушивших карантин и самоизоляцию с помощью 170 тысяч камер, установленных на московских улицах.
По сообщениям российских СМИ, некоторые из предполагаемых нарушителей находились на улице менее полминуты, прежде чем их поймала камера.
Она позволяет быстро и точно установить, с кем, когда пересекалось заинтересовавшее власти лицо.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем официальном блоге о том, как муниципальные власти выследили китаянку, прилетевшую в город из Пекина еще в феврале. И, пока ей делали анализ на коронавирус, полиция нашла таксиста, который отвез женщину домой из аэропорта, друга, которого она встретила за пределами своего жилого дома в нарушение карантина, и собрали данные обо всех 600 людях, живущих в ее доме.
Данные, которые власти получают с помощью системы видеонаблюдения не только помогают найти человека и собрать о нем максимум данных, с их помощью можно:
А удивило журналистов молчание правозащитников и оппозиции:
Почему в России никто не осуждает настолько тотальную слежку? — задает вопрос автор материала.
И сам же отвечает: потому что польза от нее налицо.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.