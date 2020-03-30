CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии

Пандемия COVID-19 дает российским властям возможность протестировать авторитарные технологии, которые в иных условиях воспринимались бы как нарушение прав человека.

Сейчас же именно они помогают Путину и его правительству сдерживать распространение пандемии коронавируса в стране. С таким заявлением вышел сегодняшний номер газеты CNN.

Под авторитарными технологиями автор материала подразумевает "мощную систему распознавания лиц, широко применяемую в Москве".

Что пишет CNN

Развернутая ранее система наблюдения первоначально вызвала ожидаемую реакцию:

правозащитники заговорили о нарушении конфиденциальности и права на частную жизнь, в суды посыпались иски о незаконном наблюдении.

Однако все изменил коронавирус

Более того, он даже придал системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц неожиданный пиар-импульс.

На прошлой неделе Московская полиция заявила, что поймала и оштрафовала 200 человек, нарушивших карантин и самоизоляцию с помощью 170 тысяч камер, установленных на московских улицах.

По сообщениям российских СМИ, некоторые из предполагаемых нарушителей находились на улице менее полминуты, прежде чем их поймала камера.

Еще одна "способность" новой российской системы

Она позволяет быстро и точно установить, с кем, когда пересекалось заинтересовавшее власти лицо.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем официальном блоге о том, как муниципальные власти выследили китаянку, прилетевшую в город из Пекина еще в феврале. И, пока ей делали анализ на коронавирус, полиция нашла таксиста, который отвез женщину домой из аэропорта, друга, которого она встретила за пределами своего жилого дома в нарушение карантина, и собрали данные обо всех 600 людях, живущих в ее доме.

Данные, которые власти получают с помощью системы видеонаблюдения не только помогают найти человека и собрать о нем максимум данных, с их помощью можно:

отправить сообщения тем, кто вступил в контакт с носителем коронавируса;

уведомить региональные власти о контактах заболевшего с тем, чтобы они могли поместить отдельных лиц в карантин.

Что удивило журналистов CNN

А удивило журналистов молчание правозащитников и оппозиции:

Почему в России никто не осуждает настолько тотальную слежку? — задает вопрос автор материала.

И сам же отвечает: потому что польза от нее налицо.