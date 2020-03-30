Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии

Мир

Пандемия COVID-19 дает российским властям возможность протестировать авторитарные технологии, которые в иных условиях воспринимались бы как нарушение прав человека.

Сейчас же именно они помогают Путину и его правительству сдерживать распространение пандемии коронавируса в стране. С таким заявлением вышел сегодняшний номер газеты CNN.

Под авторитарными технологиями автор материала подразумевает "мощную систему распознавания лиц, широко применяемую в Москве".

Что пишет CNN

Развернутая ранее система наблюдения первоначально вызвала ожидаемую реакцию:

правозащитники заговорили о нарушении конфиденциальности и права на частную жизнь, в суды посыпались иски о незаконном наблюдении.

Однако все изменил коронавирус

Более того, он даже придал системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц неожиданный пиар-импульс.

На прошлой неделе Московская полиция заявила, что поймала и оштрафовала 200 человек, нарушивших карантин и самоизоляцию с помощью 170 тысяч камер, установленных на московских улицах.

По сообщениям российских СМИ, некоторые из предполагаемых нарушителей находились на улице менее полминуты, прежде чем их поймала камера.

Еще одна "способность" новой российской системы

Она позволяет быстро и точно установить, с кем, когда пересекалось заинтересовавшее власти лицо.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем официальном блоге о том, как муниципальные власти выследили китаянку, прилетевшую в город из Пекина еще в феврале. И, пока ей делали анализ на коронавирус, полиция нашла таксиста, который отвез женщину домой из аэропорта, друга, которого она встретила за пределами своего жилого дома в нарушение карантина, и собрали данные обо всех 600 людях, живущих в ее доме.

Данные, которые власти получают с помощью системы видеонаблюдения не только помогают найти человека и собрать о нем максимум данных, с их помощью можно:

  • отправить сообщения тем, кто вступил в контакт с носителем коронавируса;
  • уведомить региональные власти о контактах заболевшего с тем, чтобы они могли поместить отдельных лиц в карантин.

Что удивило журналистов CNN

А удивило журналистов молчание правозащитников и оппозиции:

Почему в России никто не осуждает настолько тотальную слежку? — задает вопрос автор материала.

И сам же отвечает: потому что польза от нее налицо.

Темы распознавание лиц сдерживание пандемии система видеонаблюдения
Новости Все >
В Оренбурге обезьяна из зоопарка покусала школьницу
Рынок акций России начал торги недели с падения
В Москве скончалась врач, готовившая к космическому полету Гагарина
Twitter удалил сообщения президента Бразилии
В США ожидают достижение пика смертности от коронавируса
Американские нефтеперерабатывающие заводы начали закрываться
Почти 500 человек заболели коронавирусом на Украине
Фергюсон призвал Хабиба не использовать коронавирус как оправдание
Водитель Центробанка скончался сразу после выхода из карантина
Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых
Последние материалы
Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых
Курс доллара вновь превысил отметку в 80 рублей
Тимошенко предупредила украинцев об "афере века" Зеленского
30 случаев завозного коронавируса зарегистрировали в Китае за сутки
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Курьеры "Почты России" продолжат доставлять посылки на нерабочей неделе
Список товаров первой необходимости изменился в России
Треть сотрудников офисов могут лишиться работы из-за эпидемии
Пласидо Доминго выписан из больницы
Популярное
Новости спорта
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.

Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Металлы
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Василий Амирджанов Карантин – наш: граждане гуляют, путешествуют и празднуют Василий Амирджанов Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
30 случаев завозного коронавируса зарегистрировали в Китае за сутки
Эксперты назвали главную проблему рынка нефти
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Неожиданный дефицит: с прилавков исчезнут презервативы
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией
Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
Принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса в Испании
Назван срок, на который коронавирус задерживается в организме
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
Песков: решение Путина посетить больницу в Коммунарке было неожиданным
Трамп: если от COVID-2019 погибнут 200 тыс человек, это будет хорошо
Олег Газманов из самоизоляции спел про коронавирус
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ