Богатые тоже боятся: скупаются убежища, ИВЛ и острова

Все спасаются от коронавируса как могут: обеспеченные люди переезжают на личные острова и в бункеры.

По данным британского портала Homes&Properties, налицо резкий рост спроса на элитную недвижимость на фоне пандемии. Как отметила Пенни Мосгроув, главный исполнительный директора международного агентства элитной недвижимости Quintessentially Estates, коронавирус внес свои коррективы в жизнь состоятельных людей.

Таким образом, в связи с коронавирусом количество новых заказов на покупку и аренду жилья класса люкс заметно увеличилось.

В попытке уехать подальше от эпицентров распространения вируса, богачи выбирают шотландские замки, особняки с бункерами или же необитаемые острова Карибского архипелага. Чтобы добраться до мест изоляции, олигархи берут в аренду частные самолеты и яхты, что заметно по возросшему количеству сделок.

Пр этом запросы клиентов и набор услуг существенно изменились в связи с коронавирусом. Мосгроув рассказала, что один из клиентов оставил заявку на дом с большим спа-салоном для своей жены, чтобы дать ей возможность следить на собой, не покидая пределов дома.

Еще один клиент вознамерился купить у агентства новую квартиру после того, как вернулся из заграничной поездки. По приезду он успел побывать в своем особняке стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей). Решив, что он инфицирован, клиент тут же поменял место жительства.

Взлетел спрос и на острова. Миллионер заинтересовался островом Иль-де-Кайе, что находится в четырех милях от побережья Гренады и уже собрался осмотреть его на своем частном самолете. В целом, островов на продажу предлагается достаточно, были бы деньги.

Ирония иронией, а коронавирус существенно подсократил состояния многих долларовых миллионеров. После паники на фондовых рынках, спровоцированной пандемией, основатель Amazon Джефф Безос. потерял 14 миллиардов долларов (около 1100 миллиардов рублей). Так что те, кто может позволить себе элитную недвижимость, ее себе позволяют.

А куда прячутся богатые люди в России?

В 2010 году, перед обещанным якобы майя "концом света" многие богачи строили у себя в загородных резиденциях бункеры и убежища. Часть из них сохранилась - ее перепрофилировали в убежища от коронавируса, особенно там, где установлена качественная система фильтрации воздуха.

"В последнее время растет число желающих построить себе частные бункеры. В основном заказы идут с запада Подмосковья - Рублевки и Новой Риги",- рассказывал СМИ руководитель проектно-строительной компании.

Он пояснил, что сейчас и так много потенциальных опасностей, в случае которых может пригодиться бункер - например, терроризм.

"Вообще видов использования таких укрытий в мирное время масса. В прошлом году мы построили бункер в Раздорах, где заказчик оборудовал винный погреб на несколько тысяч бутылок. Люди устраивают в бункерах частные депозитарии для хранения ценностей и коллекций, библиотеки, переговорные комнаты, которые невозможно прослушать. Все укрытия строятся на основе СНиПов для бомбоубежищ",- делится он.

"Конечно, конец света в таких не пережить, потому что это по определению конец, а какую-нибудь катастрофу - легко",- заключил строитель.

"Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких",- писало The Moscow Times, добавив - в России ситуация с такими аппаратами "обстоит лучше, чем в других странах".

"На этом фоне представитель одной из самых богатых семей России рассказал, что его семья уже купила один аппарат для домашней клиники, и пытается купить еще два, но это сложно сделать из-за восьмимесячного листа ожидания",- сообщало издание.

При этом врачи смеются над такими паникерами.

"Чтобы проводить ИВЛ, нужно провести интубацию, то есть вставить специальную трубку в горло, и провести еще несколько манипуляций с человеком», - делятся они.

"Даже на этапе установки аппарата в домашних условиях возникнут проблемы. Техника не может работать без специальных коммуникаций - кислорода и вакуума, как лампочка не может работать без электричества",- добавляет медик.

Впрочем, в Москве и около нее некоторые предприимчивые дельцы начали продавать "убежища Судного дня" - коттеджи с полным набором развлечений в защищенной местности. Так, например, на Avito уже опубликовано объявление о продаже за 14 000 000 рублей коттеджа в Тверской области.

"Одна дорога в деревню, один мост через болото и реку, мост простреливается с чердака дома, одиночный стрелок может держать оборону неделями",- пишет автор.

"Спешите, подумайте где проведет весну и лето, а возможно и несколько лет, Ваша семья! Заграница закрыта, в городе могут ввести карантин и посадить всех под замок, а когда все закончится - неизвестно. Предлагаю место, где с комфортом на территории России можно пережить все ужасы и уберечь свою семью",- пугает и завлекает покупателя владелец коттеджа.