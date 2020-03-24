Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Богатые тоже боятся: скупаются убежища, ИВЛ и острова

Политика

Все спасаются от коронавируса как могут: обеспеченные люди переезжают на личные острова и в бункеры.

По данным британского портала Homes&Properties, налицо резкий рост спроса на элитную недвижимость на фоне пандемии. Как отметила Пенни Мосгроув, главный исполнительный директора международного агентства элитной недвижимости Quintessentially Estates, коронавирус внес свои коррективы в жизнь состоятельных людей.

Таким образом,  в связи с коронавирусом количество новых заказов на покупку и аренду жилья класса люкс заметно увеличилось.

В попытке уехать подальше от эпицентров распространения вируса, богачи выбирают шотландские замки, особняки с бункерами или же необитаемые острова Карибского архипелага. Чтобы добраться до мест изоляции, олигархи берут в аренду частные самолеты и яхты, что заметно по возросшему количеству сделок.

Пр этом запросы клиентов и набор услуг существенно изменились в связи с коронавирусом. Мосгроув рассказала, что один из клиентов оставил заявку на дом с большим спа-салоном для своей жены, чтобы дать ей возможность следить на собой, не покидая пределов дома.

Еще один клиент вознамерился купить  у агентства новую квартиру после того, как вернулся из заграничной поездки. По приезду он успел побывать в своем особняке стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей). Решив, что он инфицирован, клиент тут же поменял место жительства.

Взлетел спрос и на острова. Миллионер заинтересовался островом Иль-де-Кайе, что находится в четырех милях от побережья Гренады и уже собрался осмотреть его на своем частном самолете. В целом, островов на продажу предлагается достаточно, были бы деньги.

Ирония иронией, а коронавирус существенно подсократил состояния многих долларовых миллионеров. После паники на фондовых рынках, спровоцированной пандемией, основатель Amazon Джефф Безос. потерял 14 миллиардов долларов (около 1100 миллиардов рублей). Так что те, кто может позволить себе элитную недвижимость, ее себе позволяют.

А куда прячутся богатые люди в России?

В 2010 году, перед обещанным якобы майя "концом света" многие богачи строили у себя в загородных резиденциях бункеры и убежища. Часть из них сохранилась - ее перепрофилировали в убежища от коронавируса, особенно там, где установлена качественная система фильтрации воздуха.

"В последнее время растет число желающих построить себе частные бункеры. В основном заказы идут с запада Подмосковья - Рублевки и Новой Риги",- рассказывал СМИ руководитель проектно-строительной компании.

Он пояснил, что сейчас и так много потенциальных опасностей, в случае которых может пригодиться бункер - например, терроризм.

"Вообще видов использования таких укрытий в мирное время масса. В прошлом году мы построили бункер в Раздорах, где заказчик оборудовал винный погреб на несколько тысяч бутылок. Люди устраивают в бункерах частные депозитарии для хранения ценностей и коллекций, библиотеки, переговорные комнаты, которые невозможно прослушать. Все укрытия строятся на основе СНиПов для бомбоубежищ",- делится он.

"Конечно, конец света в таких не пережить, потому что это по определению конец, а какую-нибудь катастрофу - легко",- заключил строитель.

"Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких",- писало The Moscow Times, добавив - в России ситуация с такими аппаратами "обстоит лучше, чем в других странах".

"На этом фоне представитель одной из самых богатых семей России рассказал, что его семья уже купила один аппарат для домашней клиники, и пытается купить еще два, но это сложно сделать из-за восьмимесячного листа ожидания",- сообщало издание.

При этом врачи смеются над такими паникерами. 

"Чтобы проводить ИВЛ, нужно провести интубацию, то есть вставить специальную трубку в горло, и провести еще несколько манипуляций с человеком», - делятся они.

"Даже на этапе установки аппарата в домашних условиях возникнут проблемы. Техника не может работать без специальных коммуникаций - кислорода и вакуума, как лампочка не может работать без электричества",- добавляет медик.

Впрочем, в Москве и около нее некоторые предприимчивые дельцы начали продавать "убежища Судного дня" - коттеджи с полным набором развлечений в защищенной местности. Так, например, на Avito уже опубликовано объявление о продаже за 14 000 000 рублей коттеджа в Тверской области.

"Одна дорога в деревню, один мост через болото и реку, мост простреливается с чердака дома, одиночный стрелок может держать оборону неделями",- пишет автор.

"Спешите, подумайте где проведет весну и лето, а возможно и несколько лет, Ваша семья! Заграница закрыта, в городе могут ввести карантин и посадить всех под замок, а когда все закончится - неизвестно. Предлагаю место, где с комфортом на территории России можно пережить все ужасы и уберечь свою семью",- пугает и завлекает покупателя владелец коттеджа.

Темы вилла бункер убежище олигархи эпидемия миллионеры миллиардеры аппараты ивл
Новости Все >
Мишустин поручил ужесточить наказание за нарушение карантина
Трамп: американцы азиатского происхождения в коронавирусе не виноваты
Пять штатов Австралии закрыли внутренние границы
Глава UFC знает, где пройдёт бой Нурмагомедов - Фергюсон
На Ямале наблюдается острая нехватка переписчиков населения
Роскомнадзор остался без руководителя
В Британии километровые очереди выстроились в McDonald's
Резцова не соблюдает карантин и продолжает тренировки
Штаб помощи пенсионерам при коронавирусе учредили в Оренбуржье
Режим ЧП частично вводят в Киргизии
Последние материалы
В Британии объявили национальный карантин
Дочь Зарубиной планирует отсудить у Малинина 10 млн рублей
Шойгу проверили на заражение коронавирусом
60 священников в Италии умерли от коронавируса
В провинции Хубэй снимут карантин с 25 марта
Мать Ольги Бузовой озвучила итоги обследования здоровья певицы
Британские врачи: если подводит нюх, срочно самоизолироваться!
Театр Чувашии перешел на онлайн-демонстрацию своих спектаклей
Особый противопожарный режим ввели власти Хакасии
Умерла пациентка "коронавирусной" больницы в Коммунарке
Популярное
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Юрий Носовский Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход? Юрий Носовский Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин
Комментарии
Политолог: Российские военные медики в стране-члене НАТО - это прорыв
СМИ: дома у епископа Череповецкого нашли нарколабораторию
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Британские врачи: если подводит нюх, срочно самоизолироваться!
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
727 га леса горят в двух Дальневосточных регионах
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Главные СМИ России - против президента?
Почему сложно предсказать последствия нынешнего кризиса
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Наркологи рассказали о действии алкоголя на коронавирус
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Главные СМИ России - против президента?
Билл Гейтс предупреждал о пандемии коронавируса пять лет назад
Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Расисты в США хотят сделать коронавирус биологическим оружием
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ