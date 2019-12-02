Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США

Глобальное сотрудничество Москвы и Пекина в области энергетики выглядит логичным, для США это опасный сценарий, так как объединяет "соперников".

Что создает "большую коалицию"

Збигнев Бжезинский за год до смерти предупредил, что "самым опасным сценарием" (для США) станет "великая коалиция Китая и России, которых объединила не идеология, а общая обида". Сегодня рвущие друг другу глотки демократы и республиканцы в США объединены одним — пониманием того, что главными их "стратегическими противниками" являются Россия и Китай.

Когда об этом днем и ночью талдычит истеблишмент такой ядерной державы, как США, руководство двух других стремится к объединению, и это логично. Укреплению "большой коалиции" способствует строящаяся общая инфраструктура. После открытия на прошлой неделе первого моста через реку Амур, который соединит Благовещенск с Хэйхэ и рассчитан на перевозки 4 миллионов тонн товаров в год, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустили газопровод "Сила Сибири", который будет прокачивать 38 миллиардов кубометров газа в год от сибирских месторождений на северо-восток Китая.

Проект одобрен соглашением 2014 года между "Газпромом" и Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC). Общая протяженность трубы — больше трех тысяч километров. Общая сумма контракта на 30 лет — 400 миллиардов долларов. В первые годы объем перекачиваемого газа составит 10 млрд кубометров топлива в год. Выход на полную мощность запланирован на 2025 год. Согласно официальным данным Китая, в 2018 году страна потребила 276,6 миллиардов кубических метров природного газа, около 45 процентов которого было импортировано. То есть трубопровод с выходом на проектную мощность позволит увеличить импорт на 30%, что является существенным показателем, так как спрос на природный газ в Китае в последние годы растет.

Диверсификация поставок (СПГ и по трубопроводу из Туркмении) повысит энергетическую безопасность Китая и облегчит ему разговор с Россией в плане дальнейшего расширения сотрудничества. По оценкам главы "Газпрома" Алексея Миллера, к 2035 КНР понадобится от 80 до 110 миллиардов кубометров в год, и уже ведутся переговоры о второй ветке "Силы Сибири".

Россия не исключает и снабжение Китая своим СПГ через газпромовский завод "Балтийский СПГ" в Ленинградской области мощностью 19 миллиардов кубометров в год и заводы "Новатека": "Арктик СПГ — 2" на Гыданском полуострове мощностью 19,8 млн тонн сжиженного газа в год, в котором CNPC принадлежит 20% предприятия, а также "Арктик СПГ — 1" — на месторождении в Ямало-Ненецком округе. По словам главы "Новатэка" Леонида Михельсона, это даст еще порядка 20 миллионов тонн СПГ в год.

"Сила Сибири" - прорывной проект

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель, "Сила Сибири" — это абсолютно прорывной проект. Китаю для своего постоянного экономического развития нужно все больше и больше энергии, а одним из самых перспективных источников энергии в XXI веке будет, безусловно, природный газ, отметил эксперт.

По его словам, только Россия обладает существенными запасами газа рядом с Китаем, поэтому его большой китайский интерес к российскому импорту выглядит логичным. С нашей стороны интерес к поставкам в Китай тоже логичен "в условиях предстоящей жесткой борьбы с США на газовом рынке Европы", отметил Валерий Бессель. Китай же — это наш политический партнер, один из тех немногих партнеров, который остается нашим партнером, несмотря на все санкционные ограничения.

"Мы создаем один за другим проекты по сжижению природного газа, что будет очень конкурентоспособно, мы можем создавать одну за другой нитки трубопровода в рамках технологического коридора ("Силы Сибири"), который уже построен. Рано или поздно мы сможем довести поставки газа в Китай до 250-300 миллиардов кубометров", — сказал Валерий Бессель.

Для этого, по его словам, придется строить систему трубопровода через Алтай для транспортировки ямальского газа. "Пока весь ямальский газ, весь газ с севера России (с Надыма, Уренгоя, Ямала) ориентирован, конечно, на Европу. Если же построим систему газопровода через Алтай, то этот вопрос будет так же решен. Это абсолютно правильный стратегический прорывной проект", — резюмировал эксперт.

Обида или не обида объединяет Россию и Пекин, но на фоне нелогичного поведения Дональда Трампа, принимающего антикитайские законы по Гонконгу, и постоянного агрессивного поведения НАТО в отношении России пророчество Бжезинского о том, что самым опасным сценарием для США будет "большая коалиция Китая и России", становится реальностью.

Фото:Kremlin.ru

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