Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
Лес Нефть Металлы Уголь Газ
Автор Любовь Степушова

Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США

Экономика » Сырье » Газ

Глобальное сотрудничество Москвы и Пекина в области энергетики выглядит логичным, для США это опасный сценарий, так как объединяет "соперников".

Что создает "большую коалицию"

Збигнев Бжезинский за год до смерти предупредил, что "самым опасным сценарием" (для США) станет "великая коалиция Китая и России, которых объединила не идеология, а общая обида". Сегодня рвущие друг другу глотки демократы и республиканцы в США объединены одним — пониманием того, что главными их "стратегическими противниками" являются Россия и Китай.

Когда об этом днем и ночью талдычит истеблишмент такой ядерной державы, как США, руководство двух других стремится к объединению, и это логично. Укреплению "большой коалиции" способствует строящаяся общая инфраструктура. После открытия на прошлой неделе первого моста через реку Амур, который соединит Благовещенск с Хэйхэ и рассчитан на перевозки 4 миллионов тонн товаров в год, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустили газопровод "Сила Сибири", который будет прокачивать 38 миллиардов кубометров газа в год от сибирских месторождений на северо-восток Китая.

Проект одобрен соглашением 2014 года между "Газпромом" и Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC). Общая протяженность трубы — больше трех тысяч километров. Общая сумма контракта на 30 лет — 400 миллиардов долларов. В первые годы объем перекачиваемого газа составит 10 млрд кубометров топлива в год. Выход на полную мощность запланирован на 2025 год. Согласно официальным данным Китая, в 2018 году страна потребила 276,6 миллиардов кубических метров природного газа, около 45 процентов которого было импортировано. То есть трубопровод с выходом на проектную мощность позволит увеличить импорт на 30%, что является существенным показателем, так как спрос на природный газ в Китае в последние годы растет.

Диверсификация поставок (СПГ и по трубопроводу из Туркмении) повысит энергетическую безопасность Китая и облегчит ему разговор с Россией в плане дальнейшего расширения сотрудничества. По оценкам главы "Газпрома" Алексея Миллера, к 2035 КНР понадобится от 80 до 110 миллиардов кубометров в год, и уже ведутся переговоры о второй ветке "Силы Сибири".

Россия не исключает и снабжение Китая своим СПГ через газпромовский завод "Балтийский СПГ" в Ленинградской области мощностью 19 миллиардов кубометров в год и заводы "Новатека": "Арктик СПГ — 2" на Гыданском полуострове мощностью 19,8 млн тонн сжиженного газа в год, в котором CNPC принадлежит 20% предприятия, а также "Арктик СПГ — 1" — на месторождении в Ямало-Ненецком округе. По словам главы "Новатэка" Леонида Михельсона, это даст еще порядка 20 миллионов тонн СПГ в год.

"Сила Сибири" - прорывной проект

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель, "Сила Сибири" — это абсолютно прорывной проект. Китаю для своего постоянного экономического развития нужно все больше и больше энергии, а одним из самых перспективных источников энергии в XXI веке будет, безусловно, природный газ, отметил эксперт.

По его словам, только Россия обладает существенными запасами газа рядом с Китаем, поэтому его большой китайский интерес к российскому импорту выглядит логичным. С нашей стороны интерес к поставкам в Китай тоже логичен "в условиях предстоящей жесткой борьбы с США на газовом рынке Европы", отметил Валерий Бессель. Китай же — это наш политический партнер, один из тех немногих партнеров, который остается нашим партнером, несмотря на все санкционные ограничения.

"Мы создаем один за другим проекты по сжижению природного газа, что будет очень конкурентоспособно, мы можем создавать одну за другой нитки трубопровода в рамках технологического коридора ("Силы Сибири"), который уже построен. Рано или поздно мы сможем довести поставки газа в Китай до 250-300 миллиардов кубометров", — сказал Валерий Бессель.

Для этого, по его словам, придется строить систему трубопровода через Алтай для транспортировки ямальского газа. "Пока весь ямальский газ, весь газ с севера России (с Надыма, Уренгоя, Ямала) ориентирован, конечно, на Европу. Если же построим систему газопровода через Алтай, то этот вопрос будет так же решен. Это абсолютно правильный стратегический прорывной проект", — резюмировал эксперт.

Обида или не обида объединяет Россию и Пекин, но на фоне нелогичного поведения Дональда Трампа, принимающего антикитайские законы по Гонконгу, и постоянного агрессивного поведения НАТО в отношении России пророчество Бжезинского о том, что самым опасным сценарием для США будет "большая коалиция Китая и России", становится реальностью.

Фото:Kremlin.ru

Читайте по теме: "Сила Сибири" снизит зависимость РФ от европейских газовых рынков 

Россия и Китай создали аналог НАТО?

Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ

Темы спг газпром "сила сибири" россия и китай валерий бессель
Актуальная аналитика
Газ
Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США
Политика. Новости и аналитика
Эксперты поставили диагноз российскому обществу
Интересное и полезное
Оригинальный способ флирта и смертельное кольцо: интересные факты о поведении животных
Новости Все >
В Кремле в пятый раз пройдет "Русский новогодний бал"
Экс-полковник Захарченко сидит в одной камере с ВИЧ-инфицированными
В Кремле ответили на слова Зеленского о помощи США в деле с Крымом
Квартиру популярного YouTube-блогера обнесли грабители
Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу
Быстров советует фанатам "Спартака" ехать в Европу, где есть гей-парады
Пенсионерка в Москве отдала мошеннику 300 тыс.рублей
Сербия назвала российские комплексы С-400 "дорогими"
Емельяненко назвал своего следующего соперника
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Последние материалы
Пенсионерка в Москве отдала мошеннику 300 тыс.рублей
Сербия назвала российские комплексы С-400 "дорогими"
Аневризма - бомба замедленного действия
Емельяненко назвал своего следующего соперника
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Специалисты из Южной Корей рассказали о пользе чистки зубов для сердца
Из-за пожара в Петербурге эвакуировали детский сад
Выходцы из Таджикистана не смогут отправлять деньги из России
"Завидная невеста": Савченко рассказала, кто предлагал ей руку и сердце
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
Популярное
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека

Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.

В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Мир. Новости мира
США хотели сами "занять Крым", но не вышло
Любовь Степушова Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США Любовь Степушова Соломон Соловьев Джанни Версаче - малиновый символ 90-х - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22 Владимир Губарев
Комментарии
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Помпео призвал новое руководство Евросоюза считать Россию угрозой
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Опубликовано полное видео боя Емельяненко - Кокляев
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Исламисты убили 14 человек в церкви в Буркина-Фасо
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
Пенсионеры России бегут в Египет за сытой жизнью
"Сила Сибири" начинает качать газ в Китай и на Дальний Восток
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
Станет ли Молдавия мостом сотрудничества или совсем провалится?
Размер пенсии могут снизить по четырем причинам
Украина: мы успешно «бьем» российских конкурентов на рынке вооружений
"Будет драить унитаз": доцента-расчленителя привезли в Москву
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
Под Ярославлем пять человек выпили стеклоочиститель и умерли
Врач в Братске, приехавшая на вызов, "подсмотрела" диагноз в Гугле
Украина тотально унижена. Кто виноват?
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ