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Источник Правда.Ру

"Сила Сибири" начинает качать газ в Китай и на Дальний Восток

Экономика » Сырье » Газ

Сегодня, 2 декабря, будет произведен запуск газопровода "Сила Сибири". Магистраль свяжет восточносибирские месторождения газа Ковыктинское в Иркутской области и Чаяндинское в Якутии с потребителями его в КНР.

Сигнал о старте дадут руководители сразу двух государств: России и Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном мероприятии в режиме телемоста.

Как сообщает ТК "Россия-24", запуск газопровода произойдет на 18 дней раньше запланированного срока благодаря тому, что работы завершены быстрее, чем планировалось.

Напомним, что подписание договора о строительстве газовой магистрали состоялось весной 2014 года. Мощность "Силы Сибири" позволит экспортировать 38 млрд кубометров газа ежегодно.

Напомним, как ранее писала "Правда.ру" аналитики Bloomberg уверены, что "Сила Сибири" мало того, что снизит зависимость России от европейского газового рынка, но еще и, вполне вероятно, заставит последних больше платить за "голубое топливо". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Темы запуск газопровод си цзиньпин "сила сибири" владимир путин
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