«Сила Сибири» снизит зависимость РФ от европейских газовых рынков

Если Россия сможет отправлять свой газ на восток, Западу, возможно, придется платить больше, чтобы обеспечивать поставки, считает Bloomberg.

Как отмечают в информационном агентстве, "Сила Сибири" укрепляет позиции России на переговорах о газовых контрактах с европейскими странами, и способствует ее выходу на стремительно растущие рынки Азии.

Параллельно "Газпром" открывает новый газопровод под Балтийским морем "Северный поток-2", удваивая тем самым пропускную способность существующего северного маршрута. По мнению Bloomberg, это даст России возможность полностью обходить Украину в случае нарастания напряженности.

Официальное открытие газопровода назначено на начало декабря. Его собираются в режиме телемоста провести Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. "Газпром" планирует начать с поставок объемом в 10 миллионов кубометров в день и выйти на максимум пропускной способности в 2025 году. В дальнейшем Россия, возможно, расширит систему в западном направлении, позволив сибирскому газу идти в обе стороны.