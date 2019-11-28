МИД Китая пообещал США контрмеры за принятые законы по Гонконгу

Министерство иностранных дел Китая пригрозило США ответными мерами на принятый закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге"

28 ноября американский президент Дональд Трамп подписал два закона — "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в Гонконг некоторой полицейской экипировки.

Согласно этим законам будут внесены изменения в документ, регламентирующий политику США в отношении Гонконга от 1992 года, а именно ежегодный пересмотр торговых отношений с китайским городом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге.

В китайском министерстве иностранных дел новые законы назвали "неприкрытым гегемонистским поведением" и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.

Внешнеполитическое ведомство Китая советует США не стоять на своем, иначе " Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США".