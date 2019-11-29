Трансграничный мост через Амур соединил Россию и Китай

Сегодня в Амурской области завершилось строительство моста, который соединил Россию и Китай.

О стыковке трасграничного моста рассказал губернатор области Василий Орлов.

Строительство моста, который сегодня соединил наш Благовещенск и китайским городом Хэйхэ, велось с 2016 года. Мостостроители из двух стран двигались навстречу друг другу. Мост автомобильный, на нем уже проложена дорога. Движение, по словам Орлова, ожидается оживленное, благо заложенная в проект пропускная способность позволит ежедневно проехать по нему порядка 68 автомобилей, 164 автобусов и не менее чем 630 грузовикам.

По его словам, с сегодняшнего дня для региона открываются большие перспективы. Главным образом, - цитирует Орлова Интерфакс, - потому, что Амурская область сможет увеличить экспорт своей продукции в соседнюю страну. «Мы производим много сои, которую китайцы с удовольствием покупают», - сказал руководитель Приамурья.

Само открытие моста произойдет чуть позже, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области. Сейчас, когда мостовой переход готов, начинается процесс оформления документов. И у нас, и в Китае. Все должно быть закончено к апрелю 2020 года.

Орлов также рассказал, что уже совсем скоро состоится еще одно очень важное событие: запуск газопровода «Сила Сибири». Напомним, что по прогнозам экспертов, это снизит зависимость России от европейского газового рынка. Подробнее - в материале "Правда.ру".