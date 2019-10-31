Глобальная финансовая система себя исчерпала

С достаточно высокой трибуны Международного валютного фонда прозвучало заявление не просто об очередных финансовых передрягах и неурядицах, а аж о целом финансовом апокалипсисе. Что это за новые откровения?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Николаем Сорокиным

Не надо быть пророком, надо просто быть специалистом в экономике, чтобы однозначно можно было сказать, что нынешняя финансовая система действительно выдохлась. Поэтому ее финансовая составляющая будет в скором времени ликвидирована не чьим-то злостными действиями, а просто исходя из современных реалий. И этому есть минимум несколько десятков разных причин.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

— Николай, поскольку вы занимаетесь кризисами, мы сразу с них и начнем. Тем более, что на прошлой неделе бывший глава Банка Великобритании барон Мервин Кинг, выступая на симпозиуме МВФ, заявил о том, что США и вместе с ними весь мир ждет финансовый апокалипсис. Насколько такое реально? Как вы можете прокомментировать это заявление?

— Сложно говорить насчет апокалипсиса. Это все-таки слишком громкое заявление. Апокалипсис — это, кто не знает, ликвидация мира как такового и замена его неким другим миром, который принесет с собой Иисус Христос. Поэтому сложно сказать насчет апокалипсиса, пусть даже и только финансового. Хотя, конечно, в этой сфере уже давно не все в порядке.

Но однозначно можно сказать, что та финансовая система, которая была создана в свое время по Бреттон-Вудским соглашениям, потом пролонгирована с большими изменениями на Ямайке в 1971 году, после чего прошла глубокую коррекцию благодаря введению так называемой рейганомики, то есть стимуляции спроса и создания так называемого общества потребления, действительно выдохлась.

Вот эта самая экономическая система, безусловно, исчерпала себя, и ее финансовая составляющая будет в скором времени ликвидирована не благодаря чьим-то злостным устремлениям, а просто исходя из реалий. Она более не может существовать, потому что дальнейшее искусственное стимулирование спроса с помощью условного печатного денежного станка более невозможно.

Этому есть минимум несколько десятков разных причин. Мы на них сейчас останавливаться не будем. Но, конечно, мир и мировой капитализм должны вернуться к нормальной экономике, когда люди зарабатывают деньги трудом, когда основная часть валового внутреннего продукта производится в реальном секторе, когда финансовый капитал является обслуживающим капиталом, а не главным и не определяющим, когда его доля в общем продукте составляет пять, максимум семь процентов, а не 70-80 процентов как сейчас. И, конечно, эта система более нежизнеспособна.

— Вы говорите о социалистической, коммунистической системе, о какой-то отдельной системе, какой-то ее сфере или о всей глобальной системе?

— Нет. Я сейчас говорю только о том, как будет реформирован в ближайшее время капитализм. Я вообще сейчас не говорю ни про социализм, ни про коммунизм, ни про какие-то альтернативные, даже просто возможные способы производства. Я говорю исключительно про капиталистическую систему, и не просто даже про капиталистическую, а именно про митрополию — про США, про экономику США и близких к ней условно митропольных стран уровня Канады и Великобритании.

— А Германии?

— Нет. Германия в этой структуре не митрополия, Германия в этой структуре — в лучшем случае полупереферия, ибо это изначально подчиненная территория…

— Вообще-то, Германия — сильнейшее во всех отношениях государство Европы. А Европа — это 500 миллионов человек.

— Это ни о чем не говорит. Для финансистов Германия — это колония. Во-первых, она после Второй мировой войны колония изначально, целиком и полностью во всех смыслах. По итогам Второй мировой войны она является пусть главной, пусть особой, пусть глобальной, но тем не менее американской колонией.

Там располагается несколько десятков военных баз, там располагаются военные контингенты, там находится и американское ядерное оружие. Но самое главное даже не это. Самое главное то, что финансово-экономическая система Германии, так же, кстати, как и Японии, управляется и регулируется митрополией.

То, что они делают, они делают в ограниченных рамках. Это лишь часть того, что позволяется на сегодняшний день Соединенными Штатами для проявления их экономической самостоятельности, независимости, вообще abilities, то есть возможности к каким-то самостоятельным решениям. Но также надо четко понимать, что это в любом случае вторичные экономики. Никакого отношения к митрополии, за исключением личных связей некоторых представителей Германии с истеблишментом США, это не имеет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев