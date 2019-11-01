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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Финансисты должны уйти из мировой экономики

Экономика » Финансы print

Грядет апокалипсис для одной отдельной категории — финансистов. Мировая экономика резко схлопнется минимум в два раза. Но в реальном секторе, на материальном производстве, эти передряги в итоге не сильно скажутся. Просто схлопнутся раздутые финансовые пузыри. И это благо для всех нормальных людей. Потому что Сорос и ему подобные перестанут диктовать свою волю миру.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Николаем Сорокиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Читайте начало интервью:

Глобальная финансовая система себя исчерпала

— Николай, как-то сложно воспринять информацию о том, что человек труда должен стать во главу угла. Я, в общем-то, не против. Тем более, что нас воспитывали, учили, что главный — это рабочий, который производит гвозди, болты, шурупы и все остальное материальное, а вот ценность интеллигенции, которая не производит чего-то такого основательного, невелика. Также под вопросом были, к примеру, ювелиры. Потом выясняется, что ювелиры могут заработать больше, чем рабочие.

— Немножко.

— Просто сейчас ведь уровень производства настолько вырос, что и рабочие на таком очень высокотехнологичном оборудовании тоже уже должны быть очень грамотными. А низкоквалифицированный труд уже не очень-то и востребован. Как мы можем вернуть производителя, поставить его во главу угла? И нужно ли это?

— В рамках капитализма это практически невозможно. Но нынешняя глобальная экономическая, тем более финансовая система трещит по швам. Поэтому уже скоро она будет меняться. Но не настолько кардинально. Мы сейчас не будем подробно обсуждать возможность перехода к другим социальным формациям.

В рамках капитализма можно только лишь навести порядок, попытаться навести порядок с тем, чтобы финансисты наконец-то узнали свое реальное место и в существующем положении вещей в экономике, и вообще в современном мире, не лезли, куда их не приглашают, и прекратили свое доминирование в плане формирования идеологии современного капитализма.

А ведь сегодня именно финансисты типа Сороса формируют современную идеологию не только собственно капитализма, экономической сферы, а вообще всего западного общества. И вообще вот эти все моменты, связанные с глобальной политкорректностью, — это же тоже не просто так все. Это не просто так возникло, само по себе сформировалось в обществе.

Это людям просто постоянно показывают, доказывают, что ваше так называемое окно Овертона, уже превратилось в форточку — предельно сужено. Вот мы можете только сюда и все. И это глобальным образом поменяло вообще представление о либерализме, о свободе, о правах человека. Просто на это закрывают глаза и об этом не говорят. Опять же, потому, что все контролируют финансисты.

Финансистам давно пора указать их место в этом мире. Их место в этом мире — пять процентов, да и то под контролем госструктур. Вот это и есть нормальный государственный монополистический капитализм, это и есть нормальное участие финансового капитала в экономической жизни современного мира.

И то, что сейчас делает президент США Дональд Трамп, — он и делает в конечном счете именно это. Что такое демократическая партия, которая воюет с ним насмерть? У них там чуть ли не до драк доходит в конгрессе. Американский конгресс уже начинает напоминать отчасти украинскую Верховную раду. Почему это все происходит? Это настоящая война между финансистами…

— И производителями?

— И Трампом, за которым стоят как раз реальные производители, за которым стоит реальный сектор и, в первую очередь, оборонно-промышленный комплекс США. И вот эта борьба в любом случае не может кончиться победой финансистов просто потому, что у финансистов уже нет серьезных аргументов.

Все их аргументы — это владение глобальными СМИ и навязывание своих якобы ценностей, потому что никаких ценностей на самом деле у них нет и все эти как бы ценности они просто придумали, чтобы манипулировать обществом. Но реально финансисты не могут предложить более никакой конструктивной программы для капиталистической экономики.

С чем будет связано полное и окончательное поражение финансистов? Оно будет связано с резким количественным сжатием самой экономики. Экономика сократится сразу в два — два с половиной раза.

— Но это огромные цифры. Даже падение на пять процентов — это уже ощутимо. А в два — два с половиной раза — это уже просто катаклизм.

— Смотрите. Если в экономике страны, в ВВП страны 55-60 процентов занимает финансовый сектор, банковский капитал, то это абсолютно дутые, ни о чем не говорящие цифры. Разве они говорят о развитии, или о прогрессе, или о технологических прорывах? Они говорят только о том, что вот сюда вдуты искусственно напечатанные деньги.

Они на самом деле напечатаны не просто так. Эти деньги взяты в кредит у будущих поколений, и эти деньги взяты в кредит у всего остального человечества, которое не входит в эту митрополию. Поэтому, если экономика сократится на 50 процентов за счет финансистов, по большому счету, это только плюс. Это будет сокращение возможностей финансистов, но не реальный спад производства реального сектора.

Единственное что, конечно, это скажется на реальных доходах населения. Они и так невысокие. Они и так уже с 1969 года только падают. Я имею в виду доходы золотого миллиарда, именно западных рабочих, западных служащих и деятелей среднего звена. И теперь сократится уровень жизни еще больше, упадет еще больше.

Но это плата за освобождение от финансистов. В противном случае, если мы будем искусственно поддерживать этот пузырь, то в ближайшие 20 лет мы действительно придем к такому падению, что его уже можно будет сравнивать с тем самым апокалипсисом, о котором и сказал бывший глава Банка Великобритании барон Мервин Кинг на симпозиуме МВФ.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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