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Лживая наука статистика, или Как уйти из капитализма

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Благодаря Росстату в одно мгновение мы все сказочно разбогатели! А ведь если усовершенствовать методику, то, наверное, можно доказать, что при налогах в 200 процентов и отмене всей "социалки" все будут богатеть еще круче. Слава Росстату-благодетелю!


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Николаем Сорокиным

Но самая лживая — американская статистика. Почему то, что делает Трамп, правильно? Почему нам надо срочно бежать из мировой капиталистической системы?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Читайте начало интервью:

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— Николай, говорят, что Росстат по-новому все пересчитал и в результате число бедных россиян резко сократилось. Вот так, легким движением пера, мы все мгновенно неслыханно разбогатели. Просто надо правильно считать, да? Как с верху велят?…

— Все статистические органы всех стран так делают. Самая лживая структура, которая есть, — это американская статистика. Она является самой лживой и самой непредсказуемой во всем мире. Она может по известным, так сказать, командам давать показатели роста в несколько раз более серьезные, чем они есть на самом деле. А показатели инфляции, соответственно, в разы менее реальные. Особенно по инфляции. Это их конек — снижать инфляцию. Если кто помнит, что такое было 100 долларов в 1993 году и что такое 100 долларов сейчас. Исходя из тех цифр, которые предоставляет американская статистика, это просто смешно. В реальности там за эти годы, за 20 лет, инфляция должна была в лучшем случае 50 процентов составить.

— А сколько у нас?

— Инфляция в долларах? Лет за тридцать — чуть ли не 1000 процентов.

— В начале 90-х годов зарплата 300-400 долларов была огромной, такую получали только суперкрутые специалисты. Трехкомнатная квартира практически в центре Москвы стоила порядка трех-четырех тысяч долларов.

— А огромные квартиры — больше 100 метров — в центре Москвы, которые в 1993–1994-м году стоили 30 тысяч долларов, в 2008 году стоили уже миллион долларов. Вот сами и считайте, какая инфляция реальная получается. А сейчас 100-метровая квартира где-нибудь на Молочном переулке стоит даже значительно больше миллиона долларов. Чуть дальше — чуть меньше.

В любом случае это ни в какой связке не идет с тем, что было. Поэтому инфляция, конечно, колоссальная. А что такое инфляция? Инфляция — это повышение реальных цен, соответственно, снижение реального уровня жизни населения в первую очередь западных стран. Да, у них растут зарплаты, но ничтожно по сравнению с реальной инфляцией.

Поэтому никто даже не знает, например, реальную покупательскую способность, она тщательно прячется. Трамп хочет вывести из тени все эти мошеннические схемы финансистов и Демократической партии США. За что идет борьба сейчас? Они на протяжении 20 лет занимались грандиозным мировым мошенничеством во всех аспектах, начиная от статистики и заканчивая рассказами о своей военной мощи.

Вот мы военную мощь недавно наблюдали в Саудовской Аравии во время обстрела объектов нефтяных Aramco. Мы видели, насколько эффективны те средства, которые США на протяжении 40 лет выдают за непревзойденные и супернадежные. Посмотрите, как они работают против низкоскоростных абсолютно заметных целей.

Поэтому Трамп это делает не для того, чтобы навредить своей стране, а для того, чтобы заставить страну работать по реальным схемам, для того, чтобы действительно развивать экономику, реальный сектор экономики в целях поднятия реального уровня жизни населения, своих ребят, рабочих своих, своих служащих, в том числе и банкиров.

Но не мифическим образом, создавая некую мировую империю, которая является якобы концом человеческой цивилизации, которая уже победила давно, на которой развитие остановилось вообще, эволюция остановилась. А создавая нормальную цивилизованную современную страну, лидирующую во многих направлениях развития цивилизации. Вот что хочет сделать Трамп. А ему всячески ставят палки в колеса. Но у них ничего не получится, если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного.

— Полиция задержала подозреваемого в хищении данных тысяч клиентов банков, в частности Сбербанка. Он, работая в коллекторской фирме, продавал базы данных, в том числе в Сети. Против него возбудили дело о разглашеним банковской тайны. На самом деле информация о том, что вскрылась какая-то важная база данных, уже становится совершенно привычной историей. Насколько это все-таки опасно? Стоит ли вообще с этим бороться, либо это нужно принять как неизбежность?

— Я не являюсь специалистом в данной области, но считаю, что чем дальше мы будем от разного рода форматов общения с финансовыми организациями, через которые наши средства могут быть изъяты: карточек, разных сертификатов и прочих современных девайсов, — тем лучше для нас.

Лучше всего, с моей точки зрения, держать деньги наличными в известном месте, а еще лучше иметь недвижимость, которую можно было бы сдавать в аренду, использовать в других целях, работать с ней каким-то образом. Чем дальше мы от разных предлагаемых и активно рекламируемых финансовых инструментов — тем лучше.

Ситуация может измениться. Но на данный момент так оно и есть. Хорошим выходом из данной ситуации было бы для России покинуть капиталистические проекты. Но сделать это не так просто. Мы уже миллионами нитей, может быть, триллионами нитей к ним привязаны.

Но это возможно сделать. И я знаю ряд людей, которые уже это делали. Хотя все говорили, что это просто невозможно, тут уже все проросло империалистическими инвестициями, вот эта часть экономики полностью принадлежит Франции, эта — Германии, а эта — Соединенным Штатам. Но за несколько дней все эти вопросы были решены.

А потом за несколько десятков лет была построена вторая экономика мира, которая работала вовсе не по принципам капитализма, а совершенно по другим принципам. Поэтому я считаю, что все возможно.

Единственное, я хочу предостеречь, что это надо делать не с помощью каких-то серьезных потрясений общества с низов. Это ни к чему не приведет, кроме как к кровавой многолетней гражданской войне и нашему общему ослаблению. Тогда в конечном итоге сюда придет Запад, как бы мы этого ни хотели. Это нужно делать только сверху в союзе с руководством страны, в согласии и для блага всего населения.

Я вижу, что руководство страны сегодня как раз и движется в этом направлении. Не явно, делая, как писал известный классик, шаги назад, но тем не менее в этом направлении движется руководство страны. Его надо в этом плане поддержать, не пытаться каким-то образом обливать грязью, иронизировать по поводу тех или иных, возможно, иногда даже неуклюжих действий.

Потому что мы идем не по проторенной дорожке, мы первые, кто по этой дорожке идет, по дорожке, в каком-то смысле, реставрации. И в этом смысле надо поддерживать и президента, и руководство страны, и ту группу, которая отдает свою жизнь для того, чтобы мы с вами нормально жили и развивались необходимыми темпами. Пока не все получается, но лиха беда начало. Еще будет получаться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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