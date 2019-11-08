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Автор Редакция рубрики "Россия"

Китайская экспансия Дальнего Востока - выдумки Запада

Россия » Дальний Восток print

Будет ли наш Дальний Восток и дальше оставаться русским? Или там уже обосновываются китайцы? Прецеденты были даже на нашей памяти. Реальна ли угроза? Зачем и куда идут китайцы? Стоит ли нам их поощрять, и в чем мы можем брать с них пример?


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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

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— Николай, BBC сообщило, что сельское хозяйство Дальнего Востока вслед за сибирской тайгой чуть ли не полностью перешло в руки китайцев, и это даже признала местная власть. Представители КНР контролируют уже 56 процентов лучших земель в Дальневосточном регионе. То есть уже более половины наших дальневосточных пахотных земель вроде бы не совсем наши, потому что управляют ими китайцы. Это хорошо или плохо?

— Конечно, хорошо. Пусть занимаются — что в этом такого?…

— Это хорошо?…

— Конечно. И вопросы в том, почему это сделано, что и как делать дальше? Во-первых, они же не в собственность эти земли раздали. Это просто обычная коммерческая аренда. Допустим, не отдали бы. Так эти земли просто не обрабатывались бы. И они и дальше стояли бы просто. Зарастали дальше.

— Так же было и с приватизацией — раздали лучшие предприятия, на Запад вывезли технологии…

— Нет, это совсем не то же самое и не так же делается. Проблемы были во всей стране большие и еще остаются. Но это же не повод выходить из проблем, раздавая гигантов социндустрии. А земли просто заросли лопухами и камышами ближе к рекам. Их сейчас отдали китайцам, они работают, производят колоссальное количество сельхозпродукции, которая идет на наши рынки.

Это провокация BBC. Это делается только для того, чтобы выдвинуть и защитить тезис о том, что России нужно смотреть в сторону Запада, а не в сторону, не дай Бог, восточных стран и в первую очередь Китая. Это неправда. Китайские производители прекрасно обрабатывают, прекрасно ухаживают за землей, умеют получать высочайшие урожаи. Эти урожаи отправляются на рынки.

В том числе благодаря этим урожаям у нас снижаются постоянно цены на сельхозпродукцию. Они снижаются реально. У нас четвертый год дефляции идет по сельхозпродуктам. Рядовые люди могут этого не замечать, но это реальность. Мы выдавили огромное количество западных компаний, в том числе благодаря так называемым контрсанкциям, с сельхозрынка. Поэтому, наоборот, надо приветствовать заход китайского капитала.

— Почему же тогда жители Дальнего Востока так негативно к этому относятся?

— А кто вам сказал, что они негативно относятся?

— Я в Иркутской области была, я слышала крайне негативную реакцию в отношении того, что там было очень много китайских магазинов, производств…

— А я был в Хабаровском крае и слышал крайне позитивную на это реакцию. Это просто разговоры и позиции, основанные чаще всего на личном, и, в общем-то, ни о чем.

— Хорошо, но давайте вспомним, что была такая Социалистическая Федеративная Республика Югославия.

— Я даже успел там побывать, когда она была такая.

— В ее составе была Сербия с автономным краем Косово. И в течение 50 лет в этот райончик Косово активно съезжались албанцы. Они не участвовали в переписях населения, но обустраивались и рожали там детей. Это же хорошо.

— Еще бы.

— А потом вдруг в какой-то момент оказалось, что за эти 50 лет полностью изменилась структура населения. Албанцев стало там почти столько же, сколько сербов, и они сказали, что теперь мы здесь — хозяева, это наша земля, а вы убирайтесь отсюда. Там еще, конечно, воевали много кто с кем, не только албанцы с сербами, там все успели передраться. Но в итоге чем это все закончилось?…

— Во-первых, это закончилось в условиях полного развала, отсутствия каких-либо федеральных властей, крайней слабости самой Сербии.

— И слабости России...

— Отсутствии России, я бы даже так сказал. Не то, что слабости, а отсутствии там России. Сейчас ситуация совершенно другая. А на Дальний Восток сегодня заходит несколько тысяч китайцев на какие-то луга, и они там начинают пахать. Так они только пример нормальный подают нам. Это первое.

Второе — они не становятся гражданами России. Им никто не дает российское гражданство.

— Они женятся, ходят в школы, учат русский язык…

— Они могут хоть клонироваться, а не только жениться. Они не граждане России. Проблема преувеличена. Их немного на самом деле. В том климате основная часть китайского населения жить не готова. Китайская экспансия направлена на юг. Основной вектор китайской экспансии направлен на Малайзию, Индонезию, Австралию, Африку.

Вот туда они хотят идти. А на Дальний Восток они приходят по той причине, что в Китае нет свободной земли. Приходят, предлагают свои услуги, им дают в аренду. И они показывают там невиданное количество центнеров с гектара. Надо радоваться этому. Никакого отношения к гипотетическим аннексиям это все совершенно не имеет, это все пустые выдумки. Причем это выдумки, транслируемые с Запада.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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