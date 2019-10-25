Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком

Главная цель Украины в ее позиции по транзиту газа в Европу — дискредитировать Россию как поставщика и этим расчистить рынок для американского СПГ, считает эксперт Алексей Гривач.

Учитывая контрактные обязательства "Газпрома" перед Европой, России придется перекачивать газ в 2020 году через газотранспортную систему (ГТС) Украины, сказал на брифинге Национального банка Украины (НБУ) заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

По словам чиновника, для того чтобы выполнить свои обязательства, российской корпорации необходимо прокачать через Украину "как минимум" около 50 млрд кубометров газа. Если Россия не будет это делать через ГТС Украины, то мощностей других трубопроводов у нее не хватит, даже с учетом ввода "Северного потока-2".

Банкир допустил вероятность "временного" прекращения транзита газа из России, отметив, что "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" активно готовятся к подобному варианту развития событий.

Действительно, Украина не хочет продлевать старый контракт с Газпромом на год, как предлагает российская сторона, а готовит нового оператора для того, чтобы он работал по европейским правилам резервирования мощностей в рамках Третьего энергопакета. Однако глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно заявил, что сертификация оператора требует времени, поэтому украинцы к новому году не успеют это сделать. Напомним, что старый контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" заканчивается 1 января 2020 года.

Как сказал " Правде. Ру" заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, главный риск здесь — это не только то, что Украина может не успеть сертифицироваться, а то, что на Украину может быть оказано давление, способствующие срыву переговоров или их прекращению. Соответственно, в случае незаключения нового соглашения и непродления старого на каких-то разумных условиях — это будет большой проблемой для энергетической безопасности Европы, отметил Алексей Гривач.

"Замерзать никто напрямую не будет, если не случатся какие-то экстремальные морозы, но стратегические позиции и Украины как транзитера, и России как поставщика будут серьезно ослаблены в результате таких действий", — сказал эксперт. И есть силы, которые в этом сильно заинтересованы, они хотят побороться руками Украины против конкурентоспособности российского газа в Европе, добавил он.

"Основной интересант — это, конечно, Вашингтон в широком смысле этого слова. Поскольку американцам нужно ослабить российско-европейские связи, усилив свое влияние на европейцев, и, в то же время, усилить конкурентоспособность своего газа (СПГ), заставить те же европейские компании, правительства создавать дополнительные преференциальные режимы для американского экспорта на рынке", — резюмировал Алексей Гривач.

Как сообщала "Правда.Ру", доля СПГ в общем объеме поставок газа в Европу в прошлом году составляла всего восемь процентов. А львиная доля из этих процентов приходилась на Катар и российскую энергетическую группу "Новатэк". Рыночная же доля поставок "Газпрома" в 2018 году по трубопроводам, напротив, увеличилась с 34 до 37 процентов. Ввиду того, что добыча газа в Северном море будет постепенно снижаться в ближайшие десятилетия, присутствие "Газпрома" на рынке Европы будет только увеличиваться.

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