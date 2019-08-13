На сегодняшний день российский сжиженный природный газ является вторым по объемам продаж в Европе.
Об этом сообщает немецкая ежедневная деловая газета Handelsblatt.
За прошедший год, отмечают авторы материала, Соединенные Штаты Америки в пять раз увеличили поставки своего сжиженного природного газа в страны Европы. Но и Российская Федерация, признают в Handelsblatt, не стояла на месте.
Учитывая, что в скором времени будет достроен и введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", РФ увеличит свои показатели, прогнозируют немецкие журналисты. Новый газопровод, напоминают они, будет поставлять из России в Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Пока же первое место по поставкам СПГ в Европу занимает Катар, отмечают эксперты.
Соединенные Штаты Америки выступают против "Северного потока-2", указывают авторы материала. Вашингтон, поясняют в Handelsblatt, беспокоится за продажи американского сжиженного природного газа в Европу.
Дополнительные волнения Вашингтону придает тот факт, что СПГ Российской Федерации дешевле сжиженного природного газа из США, отмечает немецкая ежедневная деловая газета.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию якобы все еще под вопросом.
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