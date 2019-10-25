Киев заявил, что РФ придется осуществлять транзит газа через Украину

Заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб завил, что, согласно контракту по поставкам газа, "Газпрому" "придется" в 2020 году прокачивать его через украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщает канал "Сегодня.ua".

По словам украинского банкира, этому поспособствует объем газа в украинских хранилищах, запуск трубопроводов в обход страны и другие факторы.

Сологуб отмечает, что для выполнения своих обязательств российской корпорации "придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров". "Как минимум", — заключил он.

При этом, пишет издание УНИАН, Сологуб подчеркнул, что по результатам обсуждения этого вопроса с "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" не ожидает проблем для внутренних потребителей при отсутствии транзита. "Дистрибуция газа по территории Украины внутренним потребителям будет обеспечена", — добавил он.

Хотя, по его же словам, существует возможность временного прекращения транзита. Но "в "Нафтогазе" и "Укртрансгазе" к этому активно готовятся".

Напомним, что действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Причем именно Киев ранее заявлял о том, что не будет продлевать соглашение по транзиту газа с Россией на год.

Как писала Правда. ру, президент России Владимир Путин в начале октября сказал, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

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Фото: uk. m. wikipedia. org