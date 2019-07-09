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Автор Любовь Степушова

Венгрия предпочитает работать с "Газпромом", а не с ExxonMobil

Экономика » Сырье » Газ print

Соединенные Штаты не хотят, чтобы Венгрия заключала долгосрочный контракт с "Газпромом", но Будапешт предпочитает покупать российский газ.


Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины с 2020 года / Новости от 22.03.2019 08:55

Об этом пишет венгерская газета Népszava. По сведениям из ее источников, США возлагают "большие надежды" на то, что венгры будут покупать газ с месторождений, разведанных в Черном море на румынском шельфе американской компанией ExxonMobil и австрийской OMV. Если будет достигнуто соглашение между Будапештом и Бухарестом, то на газовом рынке появится новый участник, и конкуренция будет сильнее, указывает газета.

Однако ее источники полагают, что венгерское правительство "предпочитает покупать российский газ, потому что румынский вариант в конечном итоге может обернуться ничем". В этом случае с 2022 года Будапешт сможет заключить с Россией долгосрочное соглашение, по крайней мере на 10 лет, пишет Népszava. Газета напоминает, что последний российско-венгерский долгосрочный контракт на покупку газа на 20 лет истек в 2015 году, и с тех пор Венгрия ежегодно договаривается о поставках с "Газпромом".

В мае министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, участвуя в открытии венгерского торгпредства в Хьюстоне (штат Техас, США), заявил, что если ExxonMobil до сентября не примет решение, будет ли компания инвестировать в румынский проект Черноморского газового месторождения, "Венгрия будет вынуждена снова начать переговоры с Россией".

Задержка в добыче на шельфе Черного моря вызвана тем, что налоговое законодательство Румынии для иностранных компаний не является благоприятным для ExxonMobil. В декабре прошлого года был принят новый закон, который значительно снизил ожидаемую прибыль добывающих компаний.

Как сообщалось ранее, власти Венгрии построили недостающий участок трубы с Румынией от местечка Вечеш (Vecsés) возле Будапешта на трассе МГП Словакия — Венгрия, до центрального газораспределительного узла местечка Варошфолд (Varosfold), и тем самым завершили газовый коридор Север-Юг.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия хотела бы экспортировать более четырех миллиардов кубометров газа из Румынии в течение следующих 15 лет. Однако министерство иностранных дел Румынии немедленно опровергло заявление премьер-министра Венгрии. Было объявлено, что Бухарест не подписал соглашения с венгерской стороной по новому энергетическому проекту и не сможет обеспечить заявленные Орбаном кубометры.

Затов в пятницу Венгрия и Сербия подписали правительственное соглашение о строительстве и использовании газопровода, который будет пересекать границу между двумя государствами в рамках строительства ветки от "Турецкого потока" в Европу. Сийярто в этой связи подчеркнул, что Россия и Украина еще не подписали новое соглашение о транзите газа в 2020 году, а союзники Венгрии (Хорватия (СПГ) и Румыния) откладываются от принятия альтернативных решений по поставкам газа в Венгрию, поэтому наиболее реалистичным, по его словам, "является потенциал с южного направления по трубопроводу Турция-Болгария-Сербия".

"Если южный маршрут пройдет через Турцию, Болгарию и Сербию, то это будет означать долгосрочный стабильный потенциал поставок в Венгрию", — подчеркнул венгерский министр.

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Темы венгрия газпром турецкий поток
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Венгрия предпочитает работать с "Газпромом", а не с ExxonMobil
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