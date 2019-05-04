Медведчук обвинил руководителей "Нафтогаза" в подрыве энергобезопасности Украины

Заявления председателя правления компании "Нафтогаз" Андрея Коболева о новом раунде переговоров с Москвой являются демонстрацией беспомощности и попыткой оправдания собственной преступной деятельности. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Пустые домыслы о старте нового этапа газовых переговоров свидетельствуют не только об оторванности от реальности, но и о непрофессионализме руководства "Нафтогаза", наносящего ущерб национальным экономическим интересам страны", - приводит слова политика официальный сайт партии.
По мнению оппозиционера, руководители "Нафтогаз Украины" не способны вести конструктивный диалог с Москвой для обеспечения транзита российского природного газа в Европу через газотранспортную систему Украины.
"Но диалог этот необходим, ведь срок действующего контракта заканчивается уже 1 января 2020 года. Без сомнения, потеря этого источника доходов - болезненный удар по бюджету страны", - добавляет политик.
Медведчук обращает внимание на то, что в ближайшее время будут запущены два газопровода в обход Украины: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". "Все это способно не только обнулить транзитный потенциал нашей страны, но и поставить под вопрос само будущее украинской газотранспортной системы", - заключил политик.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украине в текущем году необходимо заготовить на 3 млрд кубов больше газа, чтобы обезопасить себя от России.
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