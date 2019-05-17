Венгрия и США обсудили возможность совместной добычи газа в Черном море

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили возможные альтернативы российскому газу.



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Об этом сообщает агентство новостей Reuters.

Трамп и Орбан, напоминают авторы материала, в начале этой недели провели рабочую встречу в Вашингтоне, столице США.

Виктор Орбан сообщил средствам массовой информации о том, что обсудил с Дональдом Трампом совместную добычу газа на участке Черного моря, что принадлежит Румынии.