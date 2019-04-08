Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт

Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки ЗРК С-400, ведь это "подрывает" основы НАТО. Однако применение "кнута" к Турции в виде санкций может закончится для некоторых стран печально.

Турецкие СМИ накануне визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Москву рассуждали о том, что Турция находится в критической точке в своих отношениях с Западом. Они цитировали заявление вице-президента США Майка Пенса. "Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или же она хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс НАТО? ", — сказал Пенс в среду на приеме в Вашингтоне по случаю 70-ти летия со дня основания НАТО.

Речь шла о решимости Анкары купить российскую систему противовоздушной обороны С-400. США пригрозили в ответ запретить поставки истребителей F-35 и строительство центра обеспечения их комплектующими в Турции, если Анкара осуществит сделку. Турецкий коллега по цеху Пенса Фуат Октай, ответил ему похожей отповедью: "США должны выбрать, хотят ли они остаться союзником Турции или рискнуть нашей дружбой, объединив силы с террористами и подорвав защиту своего союзника по НАТО от своих врагов?", — написал Октай в своем Twitter.

Перепалка — перепалкой, но ведь США могут пойти и на санкции. А экономическая ситуация в Турции характеризуется стагнацией, не случайно "Партия справедливости и развития" (ПСР) Эрдогана проиграла на недавних муниципальных выборах во многих крупных городах, включая Стамбул и Анкару. По оценкам, частный сектор страны имеет задолженность до 300 миллиардов долларов. Большая часть этой задолженности находится в иностранной валюте, и половина должна быть погашена к концу лета.

Большинство турецких аналитиков считает, что Анкаре придется либо прибегнуть к помощи Международного валютного фонда (МВФ) для получения кредита в 150 миллиардов долларов или около того, либо пойти по пути Венесуэлы. Но экономике Турции нужно гораздо больше денег, чем экономике Венесуэле, кто будет спасать Турцию? Москва, Доха? Эрдоган заявил, что не будет обращаться к МВФ и понятно почему — это ознаменует финал взрощенного им имиджа лидера возрождающейся сверхдержавы.

В Пентагоне все большее число чиновников начинают считать, что американские политики до недавнего времени совершали ошибку, "не посылая четких сигналов Анкаре", потому что они больше полагались на "кнут", чем на "пряник". "Президент Эрдоган много лает, но когда кто-то показывает зубы, он обычно останавливается", — сказал Bloomberg американский аналитик "с глубоким знанием Турции". Как бы то ни было, очевидно, что отношения между США и Турцией будут серьезно проверены на прочность в ближайшие месяцы.

Как сказал "Правде.Ру" вице-президент Российской академии геополитических проблем, Владимир Анохин, "американцы не терпят даже малейшие проявления самостоятельных шагов, поэтому они в истерике". " А Эрдоган просто проводит свою политику, и Европе и США приходится это глотать. "И покупку С-400 они проглотят, потому что ультиматум по отмене продаж F-35 не работает", — уверен эксперт.

По его словам, "эти самолеты себя показали достаточно туманно в перспективе дальнейшего совершенствования и последние испытания показали, что это ненадежная и бесперспективная машина". "Так что, турки не много потеряют, если не будут закупать эти самолеты", отметил Владимир Анохин. Что касается ЗРК С-400, то по его мнению, эти системы, себя эффективно показали в Сирии, Индия и Китай сейчас закупают их, и "Турция не хочет отставать".

Против "кнута" НАТО у Турции есть один адекватный ответ —" турки перекроют Дарданеллы — и на этом для некоторых стран все дело закончится ", отметил Владимир Анохин. Турции, по его словам, "надо продержаться еще год, даже меньше, и она станет значительным игроком в Европе, когда заработает "Турецкий поток".

Напомним, что судоходство в проливе Дарданеллы и проливе Босфор, соединяющих Европу с Азией по морю, регулируется международной Конвенцией Монтре, принятой в 1936 году. Документ гласит, что в мирное время Турция обязана пропускать любые корабли под каким бы флагом они не шли. Но если Анкара посчитает, что находится под военной угрозой, она имеет право запретить проход кораблей потенциального противника.

Турция уже не раз показывала, что может трактовать нормы Конвенции в свою пользу. Так в 1982 году турецкие власти пытались распространить на проливы внутренний регламент порта Стамбул и только под давлением СССР и ряда западных держав отказались от этой идеи.

Фото: Дарданеллы, Википедия

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