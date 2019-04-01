В Турции на выборах мэра Анкары впервые за четверть века победила оппозиция

Впервые за двадцать пять лет мэром Анкары — столицы Турции — станет оппозиционер.

Об этом, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию Турции, сообщает турецкое издание Hürriyet.

Примечательно, что о поражении правящей партии на выборах главы Анкары уже объявил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Так, с результатом в 50,9 % набранных голосов мэром Анкары станет кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Яваш. Ближайший его соперник, сообщают турецкие средства массовой информации, кандидат от правящей партии Мехмет Озхасеки, получил поддержку 47 % жителей столицы Турции.

С гораздо большим перевесом, отмечают турецкие СМИ, победила оппозиция и на выборах главы Измира — третьем по численности городе страны. Его, кстати, считают самым либеральным турецким городом. В Стамбуле — крупнейшем городе Турции — ситуация пока не ясна.

Правящая партия, сообщают турецкие средства массовой информации, выигрывает выборы в 40 провинциях Турции. Основная оппозиционная партия — Народно-республиканская — одерживает победу в 20 провинциях. Еще одна крупная оппозиционная политическая партия — Националистическая — выигрывает в 12 провинциях Турции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в руководстве Евросоюза считают вступление Турции в международный политический блок очень и очень маловероятным событием.

Фото: pixabay.com.

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