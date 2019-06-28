Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России

Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что Болгарии не дадут возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию, хотя на внешнем плане все выглядит очень оптимистично.



Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России

— Делегация Национального собрания Болгарии во главе со спикером Цветой Караянчевой провела два дня в Москве, где в ходе состоявшихся встреч обе стороны заявили, что с оптимизмом смотрят на развитие двухсторонних отношений. В частности, шла речь об участии России в тендере на строительство АЭС "Белене" и строительстве ветки газопровода "Турецкий поток" через Болгарию в Европу. На ваш взгляд, Пламен, чем вызвано потепление в отношениях Болгарии и России?

— Цвета Караянчева никогда не высказывает собственного мнения, она четко выполняет определенные указания. Чаще всего Бойко Борисова, премьер-министра Болгарии, который выдвинут на этот пост партией ГЕРБ — марионетки Вашингтона. Но вы справедливо заметили, что в Софии наблюдается уже два года новое поведение в виде желания потепления, улучшения, нормализации отношений с Россией.

— Чем оно вызвано?

— После победы на выборах в 2016 году за первый год своего правления Дональд Трамп поменял всего 82 из 217 американских дипломатов и консулов в мире. То есть у него не хватало политической воли расправиться с внешним контуром власти, который остался подвластен, скажем так, коллективной Хиллари Клинтон. Весь второй год Трамп вел борьбу со своими идеологическими, политическими, концептуальными противниками, но его усилия были заблокированы расследованием прокурора Роберта Мюллера, которое недавно закончилось. После того как комиссия Мюллера сказала, что президент чист и у него нет неприличных отношений с Россией, у Трампа наконец руки оказались развязаны.

Поэтому его команда настраивается уже до конца этого года дать смертельный бой всем либералам, то есть той самой коллективной Хилари Клинтон и ее агентуре по всему миру. Если Трамп до октября, до праймериз в Соединенных Штатах Америки, не поставит под свой контроль внешний контур власти, то он не сможет выиграть в 2020 году президентские выборы во второй раз. А если он их не выиграет, это для него будет смерть не только политическая, а вполне вероятно, и физическая.

— А какие примеры вы можете привести такой борьбы?

— В конце октября — начале ноября 2018 года Трамп заставил Ангелу Меркель, которая обеспечивает коллективную Хилари Клинтон в Европе, обещать, что она подаст в отставку, и она это сделала. После западного контура он взялся за восточный. На выборах на Украине победил Зеленский, который является собственностью Коломойского, который, в свою очередь, является, подопечным и подчиненным зятя Трампа Джареда Кушнера.

В ближайшее время абсолютно все марионеточные политические верхушки не только Восточной, но и Западной Европы будут поставлены перед выбором или перекраситься в консерваторов, или уйти. Эти консерваторы получат команду "Фас!": рвите либералов, уничтожайте. Именно поэтому на выборах Европейского парламента, по прогнозам, 37 процентов населения должны были поддержать евроскептиков, евроконсерваторов. Это был именно тот контур, который нужен для Дональда Фредовича Трампа. Но не все удалось реализовать, потому что вбросы и манипуляции на выборах — все это есть и в Западной Европе. Но 27-28 процентов поддержки было обеспечено и четыре евроскептические партии увеличили свой удельный вес. И у этих четырех европейских партий есть внутренняя поддержка населения, а это уже тектонический процесс.

Европейцам надоело это расчеловечивание, вся эта либеральная античеловеческая пропаганда, наезд ювенальной юстиции и все остальные безбожества, которые творятся. Населению Западной Европы это жутко надоело.

— А все же если вернуться к Болгарии?…

— В Болгарии политики тоже перекрашиваются или уходят. За последние несколько месяцев периодически "отстреливают" знаковые фигуры, вплоть до второго человека в партии ГЕРБ, а по функции, может быть, и первого. Это Цветана Цветанова, которая каждый квартал бегала как минимум два-три раза в Америку получать инструктажи у коллективной Хилари Клинтон.

На смену послу Эрику Рубину, который говорил, что его основная задача решать вопрос с российским влиянием и с хорошим отношением болгар к России, приезжает новый посол Херо Мустафа, мусульманка из семьи курдов-беженцев. И болгарские политики уже понимают, что могут, как минимум, разговаривать с Россией, а как максимум, может быть, обсуждать согласованные проекты, что раньше было не просто запрещено делать, а запрещено категорически даже об этом думать.

Но это не значит, что команда коллективной Хиллари Клинтон сдалась. У нее есть титанические, в том числе, финансово-медийные ресурсы. И они будут использовать, выжимать абсолютно все соки для того, чтобы новый контур не заработал.

— А что же энергетические проекты России и Болгарии, они будут реализованы?

— Мое личное мнение (с оговоркой, что я могу ошибаться, потому что я не владею полностью всей информацией): этим проектам не суждено скоро реализоваться — минимум через лет пять, а может быть, и больше. Потому что, по сути, российские энергетические проекты — это не вопрос экономики, это вопрос геополитики. В этом плане что хочет Трамп? Он хочет реиндустриализировать Америку. Для этого он должен бороться за абсолютно все американские интересы по всем внешним контурам власти.

Один из четко заявленных американских интересов — это построение терминалов для сжиженного газа, усовершенствование технологий обработки тяжелой, битумной венесуэльской нефти и сланцевого газа. И когда себестоимость этого сланцевого газа на момент продажи в Европу снизится на 15-20 процентов, американцы будут дожимать его экспорт политическим ресурсом. Пока дистанция примерно около 60 процентов. Но они работают, чтобы ее сократить. Мой прогноз: если "Газпром" не согласится передать контрольный пакет акций (эти две-три тысячные доли процента, которыми сейчас российское государство обладает) под контроль Америки, все проекты "Газпрома" будут рубиться намертво. Ничего личного, просто это конфликтует с американскими интересами.

— То есть вероятность того, что строительство ветки газопровода "Турецкий поток" через Болгарию в Европу состоится, невелика?

— Турция, не производя ни капли газа или нефти, становится самым главным оператором не только для Ближнего Востока, но и для России, и для Европы, потому что получает четыре-пять нитей трубы. И дальше она будет решать, у кого дожимать цены, у кого дожимать условия, у кого что требовать и получать. Анкара запустит две нитки для себя, что уже потеря на 50 процентов для "Газпрома". Но в сторону Европы движения не будет, пока контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому".

— Вопрос про АЭС "Белене". Этот процесс, строить или не строить, тоже длится уже не один год. Россия всегда хотела построить и предлагала такие возможности. Велика ли вероятность, что Россия выиграет тендер на строительство АЭС "Белене"?

— Вероятность категорически невелика. Если США разрешат АЭС "Белене" в Болгарии, это означает, что Болгария получит свой энергетический суверенитет и шанс реиндустриализироваться. Единственная страна, которой было разрешено сотрудничать в энергетической, атомной сфере с Россией, — это Венгрия. Это Виктор Орбан, потому что Венгрия — это сердце "Вышеградской четверки", у которой в НАТО больше военного суверенитета, чем у остального условного НАТО.

Эти страны реализуют проект "Междуморье" от Балтийского до Черного морей, который задумывался антинемецким и антирусским, еще со времен Пилсудского. Эти страны и народы должны быть хворостом в будущей войне против России, а именно — Польша, Словакия, Венгрия и Чехия. У этих стран даже (вы не поверите!) американцы позволили оставить российскую боевую авиацию из Су-29, там поменяли радиостанции и частоты "свой-чужой", но они вошли в стандарт НАТО. Им позволили, чтобы сервис, поддержка, обновление и модернизация происходили в России, потому что они намерены направить именно это российское вооружение против России в будущем.

— А Болгарию, значит, тоже подкинут в этот костер, после того как "хворост" сгорит?

— Болгария в двух мировых войнах якобы воевала против России, но реально она воевала в составе Красной армии и прошла до Австрии, до Клагенфурта. Погибли 37 тысяч болгарских солдат, что в переводе означает, что 37 тысяч советских солдат вернулись живыми и здоровыми к себе домой. Генерал Владимир Стойчев был награжден генералиссимусом Иосифом Виссарионовичем Джугашвили и был участником первого парада Победы 24 июня 1945 года, шел в первой шеренге 3-го Украинского фронта как команддующий 1-й Болгарской армией.

Это были единственные военные действия Болгарии вне Болгарии, которые были осуществлены в течение Второй мировой войны. И они (американцы) прекрасно понимают, что как бы Болгария на официальном марионеточном уровне ни божилась, ни крестилась и ни присягала любому американскому, немецкому или другому дипломату, генерал-губернатору, в ключевой момент они на Болгарию рассчитывать не могут. Они могут рассчитывать только на те страны, которые исторически доказали, что готовы воевать с Россией.

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