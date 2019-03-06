Эксперт: план "Б" Украины по транзиту газа состоит из двух частей

В плане "Б" Киева по сохранению транзита газа через Украину есть две части: политическая и техническая, считает украинский эксперт Дмитрий Марунич.
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что у Украины есть два плана по заключению договора по транзиту газа с Россией, который заканчивается 31 декабря 2019 года. План "А" предусматривает заключение соглашения "по европейским правилам", сказала Зеркаль на конференции в Брюсселе.
Не знаем, что имеет в виду украинская чиновница, но эксперт Алексей Гривач заявил для "Правды.Ру", что европейские правила игры означают бронирование мощностей без заключения долгосрочных договоров. И это выгодно России.
Если до середины июля не получится с этим планом, то будет задействован план "Б". "Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости (энергосистемы) с помощью Соединенных Штатов. По определению мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки", — заявила Зеркаль.
Как сказал "Правде.Ру" директор киевского Института энергетических исследований Дмитрий Марунич здесь имеется в виду усиление давления на Москву через санкции и давление США на Евросоюз в вопросе принуждения подписания транзитного контракта. "И вторая часть плана "Б"— это, наверное, усиление давления на "Газпром", в целом, по всем каналам — дипломатическим и иным. Это вопрос политический", — заметил эксперт.
С технической точки зрения, "надо подготовить систему к работе в их режимах, которые не предполагают транзита российского газа через Украину", продолжил Дмитрий Марунич. В 2009 году такая история уже была, и Украина "худо-бедно, но справилась". "Для украинского правительства приоритетным должно быть обеспечение газом украинских, а не европейских потребителей в этой кризисной ситуации", — резюмировал эксперт.
Как сообщала "Правда.Ру", к моменту окончания контракта с Украиной мощности по транзиту от "Северного потока-2" или "Турецкого потока" по территории Европы задействовать полностью не получится. Поэтому, "еще год-два придется пользоваться украинским транзитом, причем в достаточно существенных объемах", считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
По его мнению, если Европа при сокращении собственной добычи будет замещать угольную и атомную генерацию на газовую, "то тогда и украинская система будет задействована достаточно серьезно". Поэтому "какой-то компромисс по транзиту по итогам этого года Украина и Россия неизбежно заключат", отметил Сергей Правосудов.
В интервью изданию Luxemburger Wort премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сохранит транзит газа через газотранспортную систему Украины и после 2019 года. Вопрос будет решаться исходя из экономических и коммерческих параметров сделки, но прежде всего "необходимо урегулировать отношения между энергетическими компаниями двух стран", сказал премьер. Но пока до урегулировния далеко.
"Нафтогаз Украины" не настроен идти на компромисс с "Газпромом" и отказываться от присужденных Стокгольмским арбитражем компенсаций. Украинская компания рассчитывает теперь не только на $2,56 млрд за непрокаченный по трубе газ, но и на $200 млн, накопленные в виде процентов за год и приступила к поиску собственности "Газпрома" за границей для ее ареста.
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