Представитель "Газпрома": технологические санкции затронули менее 1% добычи компании

Запреты на поставку оборудования и оказание услуг ПАО "Газпром", введенные США и Евросоюзом в рамках секторальных санкций в 2014 году, не повлияли на реализацию ключевых проектов компании. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов, выступая перед инвесторами в Гонконге.

По словам Круглова, санкции затронули менее 1% общего объема добычи ПАО. В основном под ограничения попала разработка трудноизвлекаемых месторождений, которые не являются основным бизнесом "Газпрома".

Также Круглов обратил внимание на рекордные дивиденды, получат акционеры ПАО за 2018 год.

— Планируем выплатить рекордные дивиденды в 10,43 рубля на акцию. После ввода инвестиционных проектов свободный денежный поток позволит обеспечить еще более высокий уровень дивидендов, — сказал заместитель председателя правления.

Судя по расходам компании, ее менеджмент чувствует себя достаточно уверенно. Так, недавно "Правда.Ру" сообщала, что "Газпром" планирует потратить полмиллиона рублей на закупку канцтоваров.

Источник фото: wikimedia. org

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