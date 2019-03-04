Украина ничего не сможет сделать для сохранения транзита российского газа по своей территории, все будет зависеть от Европы, считает эксперт Сергей Правосудов.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в эфире украинского Пятого канала, что "Северный поток-2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной."Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", — сказал Коболев.
Высказывания Коболева для "Правды.Ру" комментирует директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов .
— Весь транзит? А как же Евросоюз, который условием строительства "Северного поток -2" для России назвал сохранение транзита?
— Логика простая: по итогам прошлого года транзит российского газа по территории Украины составил 80 миллиардов кубометров. Если мы суммируем пропускную способность "Северного потока-2" и "Турецкого потока", то мы получим 55 плюс 31,5, — это больше 80 миллиардов кубометров. Соответственно, теоретически полностью можно избавиться от украинского транзита. Вопрос только, когда это произойдет, потому что контракт с Украиной заканчивается по итогам этого года, а мощности по транзиту от "Северного потока-2" или "Турецкого потока" по территории Европы еще не будут к тому времени построены. По крайней мере, нельзя будет их ввести на полную мощность в эксплуатацию. Поэтому, еще год-два придется пользоваться украинским транзитом, причем достаточно в существенных объемах.
Кроме того, мы имеем тенденцию на то, что Европа сокращает собственную добычу газа и увеличивает импорт. И вторая тенденция — это то, что они планируют отказываться от угольной генерации, а атомную генерацию некоторые страны собираются закрывать. Например, Германия. Замещать они их будут на газовую, но никто не скажет вам точно, сколько газа будет потреблять Европа через 5 лет или через 10, тем более. Это зависит, в том числе, и от погоды зимой. Если они увеличат импорт намного больше, чем есть сейчас, тогда и украинская система будет задействована достаточно серьезно. Абсолютно точно, что на ближайшие год-два еще украинская система понадобится. Поэтом какой-то компромисс по транзиту по итогам этого года Украина и Россия неизбежно заключат.
— Насколько известно, газовые контракты долгосрочные, нужен ли России такой?
— Те долгосрочные контракты, которые есть сейчас, в них максимальный объем — то, что Европа собиралась закупать у "Газпрома" — это где-то 200 с небольшим миллиардов кубических метров. Поэтому, либо европейские контракты будут продлеваться и увеличиваться, либо они решат больше газа покупать не по долгосрочным контрактам, а через биржи. Но цена на бирже колеблется. То есть, сильно похолодало — цена может резко взметнуться. А когда долгосрочный контракт, то более-менее все гарантированно, потому что есть привязка к нефтяным продуктам. Тут уже европейские компании будут выбирать, что им удобно. Может быть, будут диверсифицировать: часть в долгосрочные контракты, часть покупать на биржах.
— Что надо Украине сделать, чтобы сохранить транзит?
— От Украины, в принципе, ничего не зависит, а зависит от потребностей Европы. Украина сможет только единственное что сделать — это сократить транзитный тариф, чтобы сделать более привлекательным свой маршрут. Нужно понимать, что на всех других направлениях "Газпром" является акционером на транспортных системах, а на территории Украины — нет. Поэтому везде "Газпром" платит частично тариф себе сам, то есть он собственник и "Северного потока", и "Турецкого потока", и "Голубого потока", а на Украине — нет.
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