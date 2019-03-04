Эксперт уточнил, когда остановится весь транзит газа через Украину

Украина ничего не сможет сделать для сохранения транзита российского газа по своей территории, все будет зависеть от Европы, считает эксперт Сергей Правосудов.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в эфире украинского Пятого канала, что "Северный поток-2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной."Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", — сказал Коболев.

Высказывания Коболева для "Правды.Ру" комментирует директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов .

— Весь транзит? А как же Евросоюз, который условием строительства "Северного поток -2" для России назвал сохранение транзита?

— Логика простая: по итогам прошлого года транзит российского газа по территории Украины составил 80 миллиардов кубометров. Если мы суммируем пропускную способность "Северного потока-2" и "Турецкого потока", то мы получим 55 плюс 31,5, — это больше 80 миллиардов кубометров. Соответственно, теоретически полностью можно избавиться от украинского транзита. Вопрос только, когда это произойдет, потому что контракт с Украиной заканчивается по итогам этого года, а мощности по транзиту от "Северного потока-2" или "Турецкого потока" по территории Европы еще не будут к тому времени построены. По крайней мере, нельзя будет их ввести на полную мощность в эксплуатацию. Поэтому, еще год-два придется пользоваться украинским транзитом, причем достаточно в существенных объемах.

Кроме того, мы имеем тенденцию на то, что Европа сокращает собственную добычу газа и увеличивает импорт. И вторая тенденция — это то, что они планируют отказываться от угольной генерации, а атомную генерацию некоторые страны собираются закрывать. Например, Германия. Замещать они их будут на газовую, но никто не скажет вам точно, сколько газа будет потреблять Европа через 5 лет или через 10, тем более. Это зависит, в том числе, и от погоды зимой. Если они увеличат импорт намного больше, чем есть сейчас, тогда и украинская система будет задействована достаточно серьезно. Абсолютно точно, что на ближайшие год-два еще украинская система понадобится. Поэтом какой-то компромисс по транзиту по итогам этого года Украина и Россия неизбежно заключат.

— Насколько известно, газовые контракты долгосрочные, нужен ли России такой?

— Те долгосрочные контракты, которые есть сейчас, в них максимальный объем — то, что Европа собиралась закупать у "Газпрома" — это где-то 200 с небольшим миллиардов кубических метров. Поэтому, либо европейские контракты будут продлеваться и увеличиваться, либо они решат больше газа покупать не по долгосрочным контрактам, а через биржи. Но цена на бирже колеблется. То есть, сильно похолодало — цена может резко взметнуться. А когда долгосрочный контракт, то более-менее все гарантированно, потому что есть привязка к нефтяным продуктам. Тут уже европейские компании будут выбирать, что им удобно. Может быть, будут диверсифицировать: часть в долгосрочные контракты, часть покупать на биржах.

— Что надо Украине сделать, чтобы сохранить транзит?

— От Украины, в принципе, ничего не зависит, а зависит от потребностей Европы. Украина сможет только единственное что сделать — это сократить транзитный тариф, чтобы сделать более привлекательным свой маршрут. Нужно понимать, что на всех других направлениях "Газпром" является акционером на транспортных системах, а на территории Украины — нет. Поэтому везде "Газпром" платит частично тариф себе сам, то есть он собственник и "Северного потока", и "Турецкого потока", и "Голубого потока", а на Украине — нет.

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