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Автор Руслан Веснянко

И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье

Экономика » Сырье » Газ

Действующий договор между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" закончился 31 декабря. Прошедшие в Брюсселе переговоры сторон при участии представителей Евросоюза оказались безрезультатными.

И хочется, и колется:

При этом провал этой встречи получил весьма разноречивые оценки на Украине. Так, замминистра энергетики Наталья Бойко шапкозакидательски заявила, что "Газпром" никуда не денется и попросту будет вынужден подписать с "Нафтогазом" новое соглашение по транспортировке топлива в ЕС.

Бойко обосновала свою уверенность тем, что до конца года россияне якобы не успеют ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2". И поэтому им придется договариваться с украинцами, чтобы все же продолжить транспортировать свой газ в Европу. На этом основании она позволила себе даже легкий шантаж: чем позже Россия согласится на подписание нового контракта, тем хуже условия им предложит украинская сторона.

Иного мнения относительно данной ситуации придерживается депутат Верховной рады Вадим Ивченко. Он считает, что завершающееся строительство "Северного потока — 2" является огромным провалом украинских дипломатов. "Россияне запустят и "СП2", и "Южный поток", после чего прекратят транспортировать свой газ через Украину и мы лишимся трех с половиной миллиардов долларов. А это для нас очень большие деньги", — посетовал нардеп. В результате опустевшая украинская газотранспортная система (ГТС) придет в полный упадок.

Ивченко также обратил внимание на то, что россияне являются основными поставщиками на Украину различных энергоресурсов: угля, ядерного топлива, газа, нефтепродуктов. И, мол, Москва этот фактор весьма умело использует для давления на Киев.

Это закономерный итог политики, проводимой украинской майданной властью, как бы отвечает нардепу Ивченко экономист Александр Дудчак. "Не понятно, как в таких условиях можно будет сочетать русофобские заявления с требованиями к ЕС остановить строительство "Северного потока — 2" и заставить "Газпром" согласиться на переговоры. Не понятно, как европейцы могут логически совместить требования надавить на Москву, чтобы транзит продолжался, с постоянными заявлениями о том, что Украине не нужны ни Россия как партнер, ни российский газ. Тем не менее, одно из требований "Нафтогаза" в стокгольмском суде состоит в том, что "Газпром" должен компенсировать гипотетические потери от сокращения транзита газа. Сложно эту логику понять, ибо ее нет в принципе", — констатирует Александр Дудчак.

Насколько можно судить, даже с полным запуском всех обходных маршрутов все равно будет ощущаться значительный дефицит транзитных мощностей, полагает политтехнолог Василий Стоякин. "Либо "Газпром" ограничит экспорт топлива в Европу, либо украинское направление будет сохранено, пусть и в значительно меньших масштабах. Москва заинтересована в том, чтобы вообще исключить какие-то отношения с Киевом и продавать газ Европе на восточной границе Украины. Соответственно, вопросы транзита и состояния украинской ГТС будут решать европейцы. Они, однако, заниматься этим не хотят. Так что, в принципе, новый договор может быть заключен, но он будет начинаться с проведения глубокого анализа состояния украинской ГТС независимой компанией. И, скорее всего, "Нафтогазу" не дадут возможности самостоятельно устанавливать тарифы на прокачку", — прогнозирует Василий Стоякин.

Если будет новый кабмин "без базарных мальчиков", то, действительно, Россия, может, и подпишет новый контракт о транзите газа. Но с нынешними "пацанами" подписывать им что-либо будет невозможно, категоричен и лаконичен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

О том, что наиболее реальным (или даже единственным) вариантом разрешения ситуации является заключение тройственного соглашения между Украиной, Россией и Евросоюзом, говорят многие эксперты. В частности, это предлагает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. "Переговоры должны вестись в трехстороннем формате: Украина, Россия, ЕС. Понятно, что россияне потребуют низкую транзитную ставку и закупки нами некоего объема российского газа, а также уступок по решениям стокгольмского арбитража", — прогнозирует Александр Леонов.

"Северный поток — 2", конечно, будет построен, поэтому уменьшение транзита через украинскую ГТС неизбежно, прогнозирует эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. "Но возможностей влияния на "Газпром" у нас нет. Поэтому украинской власти пора отказаться от антигерманских высказываний. И чтобы в будущем иметь хотя бы минимальный объем транзита, надо думать о создании трехстороннего консорциума для управления ГТС", — предлагает Даниил Богатырев.

Следует отметить, что первым идею такого трехстороннего союза еще много лет назад высказал Виктор Медведчук и с тех пор последовательно ее отстаивает. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" подчеркивает, что от судьбы ГТС зависит не только настоящее, но и будущее страны.

И это здравая постановка вопроса — если Украина сохранит свой уникальный статус транзитера российского газа в Европу, то сможет участвовать в европейской политике в статусе самостоятельного игрока. А если пойдет на поводу у США и принесет свою ГТС (одну из крупнейших в мире) в жертву геополитическим амбициям Вашингтона, то потеряет и доходы, и статус, и перспективы.

"Разнокалиберные эксперты, живущие на американские гранты, твердят о том, что "СП2" якобы является политическим проектом, направленным на ослабление позиций Украины. Совершенно очевидно, что "газовые войны", инспирированные нашим проамериканским правительством, не способствуют улучшению отношений между Украиной и Россией. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, если Россия прекратит транзит газа через Украину, то наша страна потеряет примерно 3,5 миллиарда долларов (а это два-три процента ВВП)", — предостерегает Виктор Медведчук.

У Украины есть только один позитивный сценарий: договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в составе триумвирата Украина — ЕС — Россия, создав трехсторонний консорциум, в котором Россия выступит как поставщик, Украина — как транзитер, а страны Евросоюза — как потребитель голубого топлива. То есть каждый из участников получает серьезную экономическую мотивацию для участия в проекте.

Причем переговоры необходимо начать уже сегодня, чтобы попробовать добиться максимально выгодных условий сотрудничества. Украине важно сохранить хотя бы минимальный транзит ежегодного объема прокачки газа, что позволит ГТС работать без сбоев. Виктор Медведчук уверен: инициативу в этих переговорах должна проявлять Украина и при этом выдвигать конструктивные экономические предложения, а не руководствоваться политическими лозунгами.

И если этого не произойдет, а украинские чиновники и политики будут и дальше отстаивать интересы США, то Украине придется открыть музей ГТС. Правда, американцы великодушно разрешат Украине самой назначить директора музея. "Можно не сомневаться: Украина проявит независимость и назначит самого "патриотического", самого преданного директора — Вятровича", — саркастически замечает Виктор Медведчук.

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Темы газ Украина Газпром Нафтогаз Евросоюз газопроводы транзит газа Василий Стоякин Александр Дудчак Северный поток - 2 Виктор Медведчук Даниил Богатырев Александр Леонов Александр Охрименко
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