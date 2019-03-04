Глава "Нафтогаза" предупредил Украину о полной потере транзита

Запуск трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" полностью лишат Украину газового транзита. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Топ-менеджер считает, что такая перспектива повышает вероятность полномасштабного военного конфликта с Россией.

В 2017 году доходы Украины от транзита российского газа составили около 3 млрд долларов, данные за 2018 год пока не опубликованы, но, по словам Андрея Коболева, они превысили расходы на его импорт на 500 млн. долларов. Однако, финансовые потери от отказа России пользоваться украинской газотранспортной системой глава "Нафтогаза" считает не самой главной проблемой. Коболев заявил, что газовый транзит был для России "сдерживающим фактором" против военной агрессии.

При этом, Коболев полагает, что газотранспортная система Украины может приносить доход и заинтересовать западных инвесторов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении руководства ЕС получить от России гарантии сохранения транзита газа через Украину.

Источник фото: Официальный сайт НАК "Нафтогаз Украины"

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