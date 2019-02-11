"Северный поток-2": Россия перешла в контрнаступление

Германия не дала США разрушить проект "Северный поток-2". Россия перешла в контрнаступление и озвучила условие по сохранению транзита газа через Украину.

Германия отстояла "Северный поток-2"

В четверг 7 февраля МИД Франции внезапно заявил, что Париж поддержит предложение Еврокомиссии, которое, в случае принятия, существенно осложнит процесс эксплуатации газопровода. Румыния, которая председательствует в ЕС, внесла на рассмотрение законопроект о переносе положений "газовой директивы" Третьего энергопакета ЕС на морские трубопроводы.

Было ли это американское давление на Париж, или разочарование Макрона жесткими переговорами по Аахенскому договору или стремление улучшить испорченные отношения с восточными европейцами? А, возможно, была личная договоренность с Ангелой Меркель обеспечить ей "честь мундира" в противостоянии с Брюсселем и Вашингтоном. Поскольку в Европейском совете (собрание глав государств ЕС) Франция занимает второе после Германии место по числу голосов (определяется пропорционально численности населения), то ее позиция решала все.

Так или иначе, но 8 февраля на голосовании по "газовой" директиве на совещании министров энергетики в Брюсселе, Париж заявил, что ему удалось достигнуть "компромисса" с Берлином и Еврокомиссией. В пятницу днем ​​послы ЕС почти единогласно проголосовали за это предложение, за исключением Болгарии.

В чем компромисс и где из него выход?

Есть правило Третьего энергопакета, которое предполагает резервирование мощностей для трубопроводов внутри Евросоюза, что позволяет разделять права собственника трубы и собственника газа, то есть оператора. В Брюсселе договорились, что регулирующий надзор за трубопроводами из третьих стран принадлежит тому государству ЕС, которое вводит этот трубопровод в европейскую энергетическую сеть.

В случае "Cеверного потока-2" это будет Германия. То есть Финляндия, Швеция и Дания, через территориальные воды которых проходит "Северный поток-2" не смогут устанавливать правила его эксплуатации. Учитывая, что Дания находится под жестким давлением Вашингтона и до сих пор не дала разрешение на строительство "Северного потока -2", это означало бы медленную смерть детищу "Газпрома".

Теперь условия эксплуатации ограничены, но договоренность будут искать между собой Россиия и Германия. Но для кого еще кроме "Газпрома" Берлин будет резервировать мощности? Норвегия строит газопровод с Польшей, да и месторождения там истощаются.

Выход из положения есть простой — газ можно продавать на виртуальной бирже в море или же на точке входа тем же европейским компаниям. Да это немного увеличит его стоимость, но не критично.

Россия перешла в контрнаступление

Позицию Франции решал лично Эммануэль Макрон. На фоне неудач внутри страны, он должен достигать на внешней арене успехов. Укрепление Европы — вот его конек, об этом говорит недавно заключенный Аахенский договор с Меркель. Сейчас на Макрона давит " популистский" Рим, который призывает "желтые жилеты" не уступать правительству Франции. Любое впечатление о том, что единство Парижа и Берлина дало трещину, воодушевит националистов Европы, а ведь в мае предстоят выборы в Европарламент.

Примечательна позиция России, которая, похоже, перестает соблюдать статус-кво, а переходит в контрнаступление. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин назвал в воскресение условие сохранения транзита российского газа через Украину. Чиновник указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "останутся проблемы с "Северным потоком - 2".

Панкин заявил, что, если Киев "будет препятствовать", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", — заявил Панкин, высказав предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может измениться.

Эксперт Алексей Гривач заявил для "Правды.Ру" что Россия предлагает перейти на европейские правила игры, то есть на бронирование мощностей без заключения долгосрочных договоров.

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