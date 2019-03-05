Медведев: "Северный поток - 2" не заменит украинский транзит

Строящийся магистральный газопровод "Северный поток-2" не заменит транспортный коридор через Украину, об этом в интервью изданию Luxemburger Wort заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Россия сохранит транзит газа через газотранспортную систему Украины и после 2019 года.

"Доля российского газа в газопотреблении ЕС составляет около 30%, и "Северный поток-2" не изменит кардинально эту ситуацию. Он будет обеспечивать только часть импорта по более стабильному и дешевому по сравнению с нынешними маршруту", - сказал глава правительства.

Он добавил, что Россия дорожит своей репутацией надежного партнера и хотела бы дальше выполнять существующие обязательства в полном объеме. "Северный поток-2" является дополнительным маршрутом поставок, но не замещающим, пояснил Медведев.

Вопрос сохранения транзита газа через Украину будет решаться исходя из экономических и коммерческих параметров сделки, но прежде всего необходимо урегулировать отношения между энергетическими компаниями.

По словам премьер-министра, Европа до сих пор является одним из крупнейших потребителей российского раза, поставки которого на европейский рынок в последние годы только растут. "В обозримом будущем российский газ будет покрывать существенную часть энергопотребностей европейских стран", - заключил Медведев.

Ранее "Правда.Ру" писала о статье немецкого издания Deutsche Welle, в которой журналисты развеяли часть мифов и заблуждений по поводу нового газопровода "Северный поток-2", совместного проекта России и Германии.

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