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Автор Редакция рубрики "Общество"

Регионы готовятся отмечать 9 мая

Россия

Россия готовится отметить один из значимых праздников - День победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018 года в городах и селах страны, в честь 73-летия победы над фашизмом, пройдут мероприятия гражданско-патриотической направленности. Почтить память тех, кто воевал за свободу Родины, в День Победы на места боев придут и приедут их потомки.

Согласно данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru в первые десять дней мая большим спросом у туристов пользуются города, расположенные в центральной части России, где, кстати, в годы войны разворачивались наиболее ожесточенные сражения с немецко-фашистскими захватчиками. Как показал анализ броней, в топ-5городов, где россияне планируют побывать на праздники в честь 9 мая 2018 года вошли: город-герой Тула, город воинской славы Воронеж, Кострома, Калуга и Рязань. 

Акции и мероприятия в День Победы 2018   

В этих городах помимо всероссийских патриотических акций («Георгиевская лента», «Бессмертный полк» и другие) по традиции запланированы свои тематические мероприятия и праздничные программы.

Тула, сыгравшая в 1942 году важнейшую роль в обороне Москвы и выстоявшая против атаки фашистских захватчиков за мужество и отвагу была удостоена звания город-герой. Региональные власти уделяют особое внимание к сохранению памяти о подвигах войны, поэтому в Тульской области можно будет стать участниками множества акций: «Вахта памяти», «Память наших сердец», «Вестники победы» и «Кино Победы». Акция «Вестники победы» несомненно, запомнится участникам.  В рамках мероприятия запланировано чтение 73-х фронтовых писем в память о 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, копии которых предоставлены музеями региона, а также получены из личных архивов туляков. Прочтение каждого письма станет отельным видеороликом, каждый из которых будет опубликован в тематической группе в социальной сети ВКонтакте до 6 мая. В Марафоне примут участие активисты детских и молодежных объединений, лидеры общественных организаций, неравнодушные жители Тулы и Тульской области, общественные деятели региона. Также участниками мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны. Таким образом, борьба против фашизма запомнится детям как личные истории семей, а не только события на страницах учебников.

В центре Тулы на площади Победы традиционно пройдет выставка военной техники и различные праздничные мероприятия - выступление духового оркестра, выступления звезд российской эстрады, а к вечеру на площади Ленина начнется праздничный салют и музыкальное пиротехническое шоу.

Также туляков приглашают присоединиться к всероссийскому интернет-маршу «Честь Победы», рассказать об истории своей семьи и опубликовать фотографии родственников, участвовавших в сражениях против фашистских захватчиков.

3 мая к этому интернет-маршу планируют присоединиться и жители Калуги. Интернет-платформа - СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ - создана для увековечивания памяти подвигов наших предков, одержавших победу в Великой Отечественной войне. На сайте размещены истории, написанные нашими современниками о своих родственниках героях.

В Воронеже в День Победы состоятся рок-фестиваль «Победа», огненное шоу «Огни Победы» и «Ратное поле» (выставка моделей авиации, флота, военной и гражданской техники, а также лагерь клуба военно-исторической реконструкции).

В Калуге 9 мая запланировано проведение в общей сложности более 240 мероприятий. Среди них городской митинг на Мемориальном воинском кладбище, традиционная патриотическая акция «Свеча памяти», фестиваль солдатской каши, реконструкция боя, акция «Книгу памяти пишем вместе» (все желающие смогут вписать в книгу имена своих родственников, погибших или участвующих в Великой Отечественной войне), и, конечно же концертные программы и салют.

В Рязани гости города и местные жители смогут посетить всероссийское патриотическое мероприятие "Рекорд Победы", которое покажет всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину. На площади 150-ти российских городов выйдут более 30-ти тысяч местных жителей, которые не словом, а делом отдадут дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время в городах участники начнут выполнять упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны. В этом году участники «Рекорда Победы» в каждом из городов отожмутся не менее 26 тысяч 298 раз. Также в городе пройдет автокросс, выставка военной техники, народные гуляния, концерты и праздничный салют.

Поздравления для ветеранов

Сегодня особое внимание адресовано ветеранам Великой Отечественной войны, которых стараются окружить внимание и заботой не только в День Победы. Власти Костромской области решили помочь делом и за четыре года совместно с благотворительными и управляющими организациями отремонтировали более 700 квартир ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а до конца текущего года еще 42 воевавшим будут отремонтированы квартиры или выделены средства на ремонт.

В центральном отделении почтовой связи Калуги стартует акция «Благодарность земляков», приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Суть акции в том, чтобы поздравить ветеранов и участников войны с праздником. До конца апреля любой желающий сможет подписать поздравительные открытки ветеранам, которые в дальнейшем будут торжественно вручаться участникам войны вместе с президентскими письмами ко Дню Победы. Чтобы поздравить ветерана, достаточно приобрести маркированную открытку или маркированный конверт праздничной тематики и написать на открытке или в письме свои пожелания. Отправитель может послать поздравления даже не зная ветерана, однако почтальоны 9 мая обязательно доставят сообщение по адресу.

В Рязани в этом году участникам боевых действий подарят продовольственные наборы и пригласят на мероприятия, приуроченные к Дню Победы. 

О важности патриотического воспитания

Алексей Толстой однажды отметил: «Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это - сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней».

По мнению президента России Владимира Путина, патриотизм является прочным фундаментом будущего страны: «Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее».

Ярким примером понимания важности патриотического воспитания стала Рязань. Здесь весной 2015 года был принят региональный закон о патриотическом воспитании. Тогда председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин подчеркнул, что закон особенно необходим сейчас, когда перед нашей страной стоят серьёзные внешнеполитические вызовы: «Мы видим какие события происходят на Украине и в ряде других стран. Идёт переписывание истории. Подменяются понятия, факты об исторических событиях времён Великой Отечественной войны. Необходим такой закон, который будет способствовать созданию системы мер по патриотическому воспитанию». 

Глава Тульской области Алексей Дюмин лично развивает и поддерживает молодежные поисковые отряды, ведь это помогает молодым людям проникнутся особенностями того времени. Председатель координационного совета поискового движения Тульской области Дмитрий Куренков отмечает: «Губернатор даже лично помогал поисковикам при работах в Белёвском районе. Тогда удалось поднять останки 19-летнего парня, который предположительно погиб от взрыва мины. Алексей Дюмин с лопатой и металлоискателем в руках помог найти несколько десятков патронов и котелок. А вообще, его интерес к нашей работе и понимание необходимости подобного дела играют очень большую роль. Это и оборудование и помощь в административных вопросах».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, говоря об особом внимании, которое уделяется в области патриотическому воспитанию, в первую очередь подчеркнул значимость сохранения памяти о героях Отечества: «Мы должны помнить всех, кто ковал нашу великую историю!». Он глубоко убежден, что следует понимать необходимость создания условий, при которых граждане будут по-настоящему гордиться своей малой родиной - строить современные предприятия, создавать новые рабочие места, улучшать социальную инфраструктуру.

Патриотический туризм        

Еще одним важным средством патриотического воспитания, в первую очередь молодежи, стал туризм. Появилось даже такое выражение - туризм патриотической направленности. Он подразумевает посещение мест военных сражений, памятных мемориалов, музеев истории и краеведения и служит средством примирения и упрочнения единства и дружбы народов и патриотического воспитания граждан. Такой вид туризма дает уникальную возможность лучше узнать историю своей страны, края, отдельного города. При этом, посещая культурно-исторические места, человек проникается духом того времени, в котором жили его предки, и начинает ощущать личную причастность к истории России.

Не случайно многие пользуются тем, что 9 мая является выходным днем и отправляются на экскурсии по местам боевой славы, посещают памятные мемориалы, места сражений, музеи истории и краеведения, отдавая дань памяти тем, кто одержал такую трудную и важную победу.  

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Темы 9 мая туризм патриотизм День Победы путешествия по России
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