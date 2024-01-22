Без шансов на второй срок — Беглова признали худшим губернатором Петербурга

7:11 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

По данным социологического исследования "СоциоВизор", действующий губернатор Петербурга Александр Беглов стал самым худшим за всю новейшую историю города. Такие же результаты демонстрировал рейтинг градоначальника и в начале 2023 года. Комплекс нерешенных проблем, вкупе со стремительно возникающими новыми, не оставляют шансов на победу Беглову в предстоящей сентябрьской гонке за кресло губернатора.

Самый худший

Центр социологических исследований "СоциоВизор" провел свежий мониторинг рейтинга губернаторов Петербурга. Как выяснилось, худшим из них снова оказался петербургский градоначальник Александр Беглов. Уровень его поддержки опустился до 6% среди горожан. Примечательно, что этот показатель оказался ниже, чем у его предшественника Георгия Полтавченко, которого традиционно считали самым худших губернатором в новейшей истории Петербурга.

Александр Беглов в начале прошлого года уже становился самым худшим губернатором в рейтинге "Агентства социальной информации" (АСИ) в Петербурге. В преддверии сентябрьских выборов губернатора его рейтинг продолжает свое падение.

На протяжении года независимые эксперты и политологи отмечали, что провалы в управленческой политике градоначальника вызывают негативную реакцию со стороны населения. Многочисленные опросы демонстрировали ухудшение рейтинга доверия к Беглову и растущее раздражение петербуржцев.

Против лоббируемого Бегловым закона о комплексном развитии территорий (КРТ) выступило порядка миллиона человек. Все они потенциальные участники программы, согласно которой любого из них могут принудительно переселить из квартиры в одном районе "на периферию", то есть в другие районы города. При этом не учитываются и другие немаловажные факторы, обеспечивающие комфорт собственников — количество комнат в квартире, состояние дома (по умолчанию в программу КРТ попадают все строения 1957-1970 годов постройки, так называемые "панельки" и "хрущевки").

Только на скандальной программе КРТ Беглов теряет порядка миллиона своих потенциальных избирателей. Тем более, что часть из них активно участвуют в мероприятиях, направленных на недопущении нынешнего губернатора к предстоящим выборам.

Так, участники телеграм-канала "Реновация новости" призывают муниципальных депутатов не оказывать предвыборную поддержку Беглову.

"Осенью состоятся выборы губернатора и муниципальных депутатов. За прошедшие 5 лет у нас было достаточно времени, чтобы по достоинству оценить качество управления городом от нынешнего губернатора. Хотим ли мы продолжения подобного руководства? Ответ — однозначно нет! И именно поэтому сегодня мы запускаем требование к муниципальным депутатам не оказывать никакой поддержки Беглову в случае его выдвижения на повторный срок!" — говорится в одном из постов канала.

Цены вверх — рейтинг вниз

Более того, летом 2024 года планируется повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги вплоть до 9,4%. Хотя ранее представители команды Беглова в Смольном обещали не повышать ЖКУ более чем на 4,9%. Как правило, в год проведения выборов губернатора местные власти стараются сдержать или вовсе нивелировать необходимый рост цен на жилье и коммунальные услуги. Но не в этом случае. Кроме того, в 2022 году при индексации цен петербургские власти повысили тарифы по верхней возможной планке, обозначенной федеральными властями.

При этом качество обслуживания города ежегодно ухудшается. В текущем снегоуборочном сезоне Петербург снова испытывает серьезные трудности с неубранными сугробами, снежной "кашей" на дорогах, опасной обледенелостью тротуаров и дорог, что приводит к серьезным травмам и ДТП. Город регулярно стоит в десятибалльных пробках из-за неубранного вовремя снега, а от падения наледи уже пострадало несколько человек, в том числе один мужчина погиб от несовместимых с жизнью травм головы.

Тарифы на проезд в 2024 году решили не повышать, однако они и так на данный момент превышают московские показатели. Тем более, что ситуация с общественным транспортом в Северной столице продолжает оставаться удручающей. С момента запуска программы новой модели транспортного обслуживания (НМТО), петербуржцы столкнулись с рядом до сих пор нерешенных проблем. Общественный транспорт изменил свои маршруты, что доставило множество неприятностей пассажирам. Более того, новые "лазурные" автобусы, которые пришли на смену привычным "маршруткам", регулярно самовоспламеняются, что вызывает серьезные опасения за благополучие горожан, которые ими пользуются. Петербуржцы отмечают, что время ожидания на остановке многих маршрутов кратно увеличилось, а вот манера вождения у водителей новых автобусов осталась прежней — резкие торможения, отказ открывать двери на остановках, нарушения ПДД на маршруте.

Мафия и коррупция

Также нерешенными остаются вопросы межэтнических группировок. Недавно история об "азербайджанской мафии" подростков, без причин избивающих прохожих в Петербурге, прогремела на всю Россию. Лидер банды Турал Мамедов сегодня находится в СИЗО. И это не единственный случай за последнее время, когда представители диаспор занимаются беспределом.

В январе текущего года возле склада Вайлдберриз мигранты устроили поножовщину, в ходе которой был ранен один из участников конфликта. А ранее нелегальные трудовые мигранты устроили драку на базе пищевых продуктов во Фрунзенском районе. После проверки миграционной службы было выявлено около 100 сотрудников, которые нарушали миграционное законодательство.

СМИ отмечают, что за разгулом мигрантов в Петербурге стоит близкий друг Беглова бизнесмен Вагиф Мамишев. Он может обеспечивать прикрытие соотечественникам используя свои связи с губернатором. В результате влияние диаспор усиливается, что также является раздражающим фактором для населения Петербурга.

Стоит отметить, что Петербург еще в начале прошлого года вошел в топ-10 самых коррумпированных городов России. По оценке прокурора Дмитрия Мельникова, только за первые шесть месяцев 2023 года сумма ущерба от подобных преступлений составила 10,5 млрд рублей. Причем зачастую, как сообщают журналисты, коррупционные следы ведут именно в администрацию Смольного.

Экономика Петербурга стагнирует, цены растут, а качество услуг, за которые отвечает администрация города, падает. Тем временем на улицах растет уровень этнопреступности, а губернатор, по всей видимости, решил идти на второй срок. В этих условиях победу Беглову вряд ли смогут обеспечить даже вбросы бюллетеней или "нарисованные" подписи избирателей. Ведь по единодушному мнению петербуржцев он является самым худшим губернатором за всю современную историю Петербурга.