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Александр Приходько

Рекультивация карьера в Буньково пройдет под общественным контролем

3:33
Россия » Центр » Москва

Всероссийское общество охраны природы берет на общественный контроль работы по рекультивации песчаного карьеров в Богородском округе. Представители ВООП вошли в состав инициативной группы жителей, которая будет отслеживать соблюдение природоохранного законодательства при проведении работы по отсыпке курьера грунтами для последующего возврата земель оборот и строительства нового СНТ.

Рекультивация карьера в Буньково пройдет под общественным контролем
Фото: tverskaya13.ru

"Грунты относятся к V классу и при соблюдении технологии не представляют опасности для окружающей среды. Они могут использоваться для отсыпки карьеров и оврагов, — поясняет эколог Василий Иванов. — Данный способ рекультивации применяется для возврата в пользование нарушенных земель. Как правило, в дальнейшем эти территории отдают под жилую застройку. На них появляются дачные участки и жилые посёлки".

Слова эколога подтверждает и собственник участка, где расположен выработанный карьер. По его словам, после окончания рекультивации на месте карьера появится ровный участок земли, на котором разместятся поселок и сопутствующая инфраструктура.

21 мая представители старейшей природоохранной организации страны — Всероссийского общества охраны природы — также приняли участие в сходе жителей СНТ, расположенных в непосредственной близости от карьера.

Член центрального совета, председатель московского областного отделения Тимур Усманов предложил провести гидрологическое обследование территории, чтобы выяснить, соответствует ли закону проект рекультивации:

"Мы добились закрытия множество несанкционированных свалок на территории Московской области и не допустим появления мусорного полигона на месте карьеров. Мы берем ситуацию под свой контроль, будем вместе с жителями добиваться встречи с собственником участка и организацию круглосуточного мониторинга любых работ на данном карьере. Самое главное — это защитить права людей на окружающую среду и не дать их ввести в заблуждение".

На протяжении последних суток неизвестные лица накручивали людей слухами о превращении карьера в мусорный полигон и захоронении радиоактивных отходов, призывая их к перекрытию дорог и акциям гражданского неповиновения. Десятки напуганных людей собрались возле карьера, чтобы понять, как на самом деле будет идти рекультивация и чем собственник земли собирается отсыпать карьеры.

"Карьер находится в частной собственности и владелец имеет право распоряжаться этим участком по своему усмотрению, — поясняет эксперт в сфере водоохраны Марина Гаврилова. — Даже если карьер со временем наполняется водой и становится местом отдыха местных жителей — это совершено не означает, что он превращается в общественный пляж или зону отдыха. Для того, чтобы территория карьера стала водоохранной зоной, необходимо ее внести в государственный водный реестр (ГВР), однако данный участок не обладает достаточным количеством признаков для включения в ГВР".

Завершая встречу, Тимур Усманов выступил с инициативой о размещении круглосуточного поста экологов и видеокамер на въезде, чтобы любой дачник и местный житель в режиме реального времени со своего мобильного телефона имел возможность видеть, что именно и в каком количестве будет завозиться для рекультивации карьера.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы экология московская область
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