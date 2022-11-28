"КСП "Волна" организовал травлю экс-сотрудника, рассказавшего о грубых нарушениях в столовой школы №20 Невского района

В субботу, 26 ноября, общественный активист в сфере школьного питания Павел Бойченко и сообщество "Школьный ревизорро" опубликовали интервью с бывшим сотрудником "Комбината социального питания "Волна". Мужчина некоторое время работал в столовой школы №20 Невского района и рассказал о крайне сомнительных методах работы комбината. Под интервью от лица якобы обычных петербуржцев начали массово появляться оскорбления в адрес сотрудника. Однако мы выяснили, что участниками травли являются сотрудники "КСП "Волна".

Мужчина, представившийся Михаилом, рассказал о своем двухмесячном опыте работы в одной из школьных столовых, обслуживаемых комбинатом "Волна". Предприятие принадлежит Комитету имущественных отношений Правительства Санкт-Петербурга, а его работу контролирует Управление социального питания. Но контроль, судя по рассказу Михаила, осуществляется чисто номинально. Например, он рассказал об использовании объедков в приготовлении блюд.

"То есть, допустим, с вечера мы делаем заготовки — нарезали сыр, нарезали ветчину. С утра это пошло младшим классам на бутерброды. То, что младшие классы не доели, а младшие классы в большинстве случаев бутерброды эти не едят, собрали. Сыр взяли, и он пошел в следующее блюдо, например, в салат. Если и это не съели, то потом сыр можно еще раз собрать, перетереть на терке с какой-нибудь ветчиной, которую тоже не съели, и он пойдет в какие-нибудь пирожки, мини-пиццы и так далее. Так же поступают, скажем, с яблоками. И если с сыром это не откусанные куски, то надкусанные яблоки на мойке собирают, обрезают то, что откусили, измельчают, и оно идет дальше в пирожки. То есть по факту, конечно же, повторное использование есть", — рассказал Михаил.

Вскоре после публикации резонансного интервью петербургским сообществом, посвященном школьному питанию, "Школьный ревизорро", под ним начали появляться негативные и даже оскорбительные комментарии в адрес бывшего сотрудника. Например, некая Елена Грицай заявила, что интервью проплачено.

Можно было бы принять этот комментарий за мнение скептически настроенного случайного пользователя, если бы не один интересный момент. За день до публикации интервью в Москве прошел суперфинал Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая — 2022". Там присутствовала команда школы №691 Невского района, в том числе сотрудники "КСП "Волна". Среди них оказалась инженер-технолог комбината Елена Грицай.

Грицай регулярно комментирует посты "Школьного ревизорро", и под одним из них инженер-технолог "КСП "Волна" высказала довольно интересное мнение. Якобы, чтобы решить проблему недовольства родителей школьников обедами комбината, нужно просто запретить жаловаться.

Свое мнение в комментариях высказала и некая Инна Тарасова.

По удивительному совпадению, она оказалась в друзьях у Елены Грицай.

Найти упоминания работы Тарасовой в "КСП "Волна" в открытых источниках нам не удалось. Но, исходя из дальнейших комментариев Инны, с комбинатом она достаточно тесно связана. Так, в процессе обсуждения "всплыл" другой резонансный случай — массовое заражение младшеклассников норовирусом в школе №26 Невского района. Тарасова заявила, что это не повара заразили учеников, а наоборот. Ранее подобная информация в СМИ не публиковалась. Но не стоит исключать, что слова Тарасовой могут быть весьма своеобразной версией защиты деятельности комбината.

Обвинила Михаила в проплаченности и некая Инна Новикова. Вопреки тому факту, что в интервью представлены фото с пищеблока, сделанные экс-сотрудником, Новикова не сочла их за доказательства.

И, по очередному совпадению, Инна Новикова указывается на сайтах школ Невского района, как заместитель директора "КСП "Волна".

В сентябре 2021 года Инна Новикова и Елена Грицай проводили совместный мастер-класс в гимназии №498 Невского района.

По имеющейся в нашем распоряжении информации, весной 2021 года Новикова могла приобрести себе новый автомобиль BMW X1 18D, стоимость которого колеблется в районе 2,7 миллиона рублей. Вполне возможно, что на зарплату замдиректора крупного комбината такую машину купить можно, но в данном контексте интересен еще один молчаливый участник травли экс-сотрудника "Волны".

Мы обратили внимание, что лайки под комментариями остальных сотрудников "КСП "Волна" ставили одни и те же люди. Особенно нас заинтересовал аккаунт Елены Петровой.

Судя по фото с аккаунта Петровой и фото с конкурса лучших столовых, опубликованных вице-губернатором Валерием Москаленко, это один и тот же человек.

В составе команды Петрова представлена как завпроизводства школы №691 Невского района.

Особенно интересно, что поваром в команде указан Алексей Петров. Мы попытались выяснить, являются ли завстоловой школы №691 Наталья Петрова и повар этой же столовой Алексей Петров родственниками. В сообщении Смольного отчества участников не указаны, зато полные имена даны в сообщении школы №691. Интересующего нас повара зовут Алексей Михайлович Петров.

Судя по многочисленным фотографиям в профиле Натальи Петровой, ее мужа зовут Михаил Петров, что совпадает с отчеством повара. Это даёт весомые основания полагать, что Алексей Является сыном Натальи. Законом никак не возбраняется работа двух близких родственников в одной школьной столовой. Даже если один из них обязан контролировать работу другого.

Однако есть основания полагать, что Петрова не так давно работает завстоловой школы №691. Судя по комментариям на её странице, в 2017 году она была всего лишь буфетчицей.

Но, исходя из фото, простая буфетчица петербургского госкомбината минимум с 2019 года передвигается на Volvo XC60 II. Стоимость автомобиля колеблется в районе 3 миллионов рублей. Можно было бы подумать, что автомобиль куплен, например, мужем Михаилом, но по нашим данным, он обычный слесарь-монтажник.

Для сравнения, заявленный на сайте "КСП "Волна" оклад буфетчицы составляет всего лишь 27 тысяч рублей, а завпроизводством — 35 тысяч рублей.

В целом можно заметить явное несоответствие официальных доходов сотрудников "КСП "Волна" их приобретениям. Вполне возможно, что по этой причине они сразу бросились обвинять своего бывшего коллегу Михаила в продажности, хотя он всего лишь рассказал и показал, как работает столовая обычной петербургской школы под управлением городского комбината.