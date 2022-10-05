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Автор Александр Приходько

"Должностное преступление": общественник Макаренко о запрете Бегловым показа "Лучших в аду"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Ограничивать и не допускать в прокат фильм про защитников Родины даже по законам мирного времени — преступно, заявил общественный деятель Эрнест Макаренко. Соответствующим образом он отреагировал на запрет, наложенный на предпремьерный показ в кинотеатре "Родина" фильма "Лучшие в аду" патриота России Евгения Пригожина.

"Должностное преступление": общественник Макаренко о запрете Бегловым показа "Лучших в аду"

Макаренко напомнил, что до недавнего времени в Петербурге почему-то безо всяких ограничений проводились всевозможные деструктивные акции, и их никто не запрещал. Однако фильм, который рассказывает о подвигах российских военных в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, по каким-то причинам был запрещен к показу.

"В Петербурге до недавнего времени безо всяких ограничений проходили всевозможные акции ЛГБТ, деструктивных явлений культурных, никто это не запрещал, а здесь фильм, который показывает защиту Отечества, противостояние со всеми силами мирового зла и его каким-то образом пытаться ограничивать и не допускать в СМИ, вообще-то, даже по законам мирного времени — это преступно", — указал Макаренко.

Общественный деятель подчеркнул, что в сложившейся ситуации, когда Россия противостоит силам зла, отменять показ патриотического фильма — должностное преступление.

"А с учетом того, что мы сейчас этим силам зла противостоим, это просто должностное преступление", — заявил общественник.

В заключение Макаренко добавил, что запрет на показ был кем-то инициирован и с этим руководителем необходимо разбираться.

"Понятно, что запрет кем-то был инициирован, кем-то был передан, это может вызвать только возмущение. Нужно разобраться с этим руководителем", — подытожил Макаренко.

Накануне в кинотеатре "Родина" должен был пройти предпремьерный показ фильма патриота России Евгения Пригожина "Лучшие в аду". Однако за несколько часов до премьеры СМИ сообщили, что кинотеатр отказался предоставить помещение для показа картины. При этом подчеркивалось, что запрет на показ патриотического фильма исходил от губернатора Петербурга Александра Беглова. Не исключено, что это связано с резкой критикой предпринимателя Евгения Пригожина в адрес градоначальника.

На ситуацию уже успели отреагировать многие эксперты. Так, например, политолог, президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин назвал "хамством и идиотизмом" решение Беглова запретить предпремьерный показ фильма. Также губернатора Петербурга раскритиковала известная телеведущая Дана Борисова, указав, что таким образом градоначальник выступил против проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Примечательно, что руководство кинотеатра "Родина" после разгоревшегося скандала приняло решение отключить комментарии на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" под новостью о запрете показа. При этом комментировать остальные публикации все еще можно. Не исключено, что это может быть с реакцией петербуржцев, которые возмутились отменой предпремьерного показа и начали задавать неудобные вопросы.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы дана борисова санкт-петербург евгений пригожин александр беглов
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