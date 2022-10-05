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Дана Борисова: отменив фильм "Лучшие в аду", Беглов выступил против СВО

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала губернатора Петербурга Александра Беглова за ситуацию со срывом показа патриотической киноленты "Лучшие в аду" в кинотеатре "Родина". По ее словам, таким образом градоначальник выступил против специальной военной операции (СВО).

Дана Борисова: отменив фильм "Лучшие в аду", Беглов выступил против СВО

Запланированный на 4 октября показ киноленты о героизме бойцов ЧВК "Вагнер", принимающих участие в борьбе с нацизмом на Украине в рамках СВО был отменен из-за отказа в предоставлении площадки. Он должен был состояться в кинотеатре "Родина" в Северной столице, однако без каких-либо объяснений организаторам отказали в выделении зала. Как отмечают СМИ, за этой противоречивой инициативой стоял лично Беглов.

"Считаю, что сейчас губернатор выступил против СВО, непатриотичный поступок. Я с возмущением это прочитала. Фильмы такие запрещать, я считаю, это неправильно. Сейчас патриотические фильмы надо выдавать, тем более они актуальные в связи со всей этой ситуацией, сейчас на фронте ситуация переломная, запрещать это возмутительно", — сказала Борисова в разговоре с Pravda.Ru.

Патриотическая кинолента "Лучше в аду" рассказывает о бойцах-героях из ЧВК "Вагнер", отстаивающих государственные интересы нашей страны на территории Украины и защищающих мирное население Донбасса от киевского режима плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ, задействованными в специальной военной операции. Снятый по инициативе бизнесмена Евгения Пригожина совместно с Героем России Алексеем Нагиным фильм должен мотивировать добровольцев и россиян, призванных в рамках частичной мобилизации.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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