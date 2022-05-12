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Автор Ольга Лазарева

Луганск не дождется помощи от Петербурга при Беглове

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

После начала специальной военной операции России по денацификации Украины и защите населения Донбасса от агрессии киевского режима поддержка жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также восточных территорий соседнего государства, приобрела в РФ системный характер как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако Санкт-Петербург под руководством губернатора Александра Беглова по-прежнему остается одним из аутсайдеров по активности во время СВО.

Луганск не дождется помощи от Петербурга при Беглове

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника и жителей республики с восьмой годовщиной независимости. Как сообщается на официальном сайте петербургской администрации, Александр Дмитриевич отметил, что 12 мая 2014 года по результатам референдума Луганская народная республика была объявлена суверенной, так как местное население вправе "самостоятельно определять свою судьбу, говорить на родном языке и жить под мирным небом".

"Мы поддерживаем народ Донбасса, который сделал свой осознанный выбор. Жители мужественно сражаются за него против украинских нацистов. Сегодня свободу и независимость ЛНР помогают защищать российские военнослужащие", — заявил в своем поздравлении губернатор Беглов, пожелав жителям ЛНР здоровья, мира и процветания.

Однако на сегодняшний день участие властей Северной столицы в оказании помощи и поддержки республикам Донбасса ограничивается лишь словесной формой, в то время как Смольному продолжают поступать призывы к реальным действиям в сложившейся на данный момент геополитической ситуации. Стоит отметить, что в последние два месяца, после начала СВО Вооруженных сил РФ, поддержка жителей ДНР и ЛНР, а также восточных территорий Украины приобрела системный характер не только на федеральном, но и на региональном уровне — российские субъекты активно оказывают самостоятельную помощь отдельным регионам и городам. Но Петербург на этом фоне "стоит особняком". Авторы телеграм-канала "Проект "СКАНЕР" напоминают, что Северной столице пророчили стать городом-побратимом с Луганском, однако этому плану сбыться не суждено.

"Беглов лично отказался "брататься" с Луганском в связи с "не тем масштабом". Мариуполь или даже Херсон, по словам градоначальника, подходят больше. Большие логистические хабы, выход к морю, порты — все это ближе к Петербургу, чем степи Луганска", — отмечают в паблике.

В целом сегодня Петербург стал одним из аутсайдеров по активности во время проведения специальной военной операции — гуманитарная помощь городским правительством не отправляется, а все подобные инициативы идут "на откуп" некоммерческим объединениям, слов поддержки российским бойцам, выполняющим задачи в рамках СВО, и адресной помощи семьям военнослужащих практически нет, беженцев из ЛНР и ДНР официально Северная столица не принимает. Фактически под управлением губернатора Беглова один из крупнейших регионов России, город федерального значения решил просто "отмолчаться" и отстраниться от реальной поддержки населения Донбасса, в то время как вся страна объединила усилия для помощи в восстановлении пострадавших от действий украинского режима регионов, а также налаживания социальных, культурных и экономических связей с Луганской и Донецкой народными республиками.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы донбасс санкт-петербург александр беглов
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