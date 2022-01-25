Запрещённые книги: абсурд или необходимость?

Цензура на литературные произведения существовала всегда. Однако то, что произошло несколько лет назад в США, выглядит просто невероятным. Легендарный писатель-фантаст Стивен Кинг опубликовал официальный запрет, адресованный лично Дональду Трампу читать его книги и смотреть снятые по ним фильмы. Данное требование выглядит странно, но не менее абсурдной является существующая в США и других странах мира цензура на произведения мировой классики.

Религия против классики

Костры Священной инквизиции, где сжигались неугодные христианской церкви книги, давно ушли в прошлое, однако в современном мире до сих пор существует немало стран, в которых под жёстким запретом находятся произведения мировой классики из-за их несоответствия догматам веры. Громким скандалом завершился несколько лет назад международный литературный фестиваль, проходивший в Кувейте. В самый разгар мероприятия как гром среди ясного неба прозвучал доклад одного из гостей фестиваля, заявившего, что в Кувейте цензурой запрещено 948 книг. Среди запрещённых произведений оказалось немало романов мировых классиков:

Ф. М. Достоевского ,

, Габриэля Гарсиа Маркеса ,

, Виктора Гюго.

Претензии к писателям у властей Кувейта довольно странные. Под запрет попали все литературные произведения, в которых присутствует описание бога в иной трактовке, чем это принято в Кувейте. В частности, "Братья Карамазовы" оказались в опале благодаря исследованию на страницах книги вопроса существования бога и свободы воли. Похожие обвинения в моральном разложении населения были предъявлены роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", а также знаменитому произведению Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Претензии к данным книгам у комиссии Министерства информации Кувейта оказались самые серьёзные: угроза национальной безопасности страны, подстрекание к беспорядкам, а также опасность для мусульманской религии.

Борьба за детские умы

Считается, что взрослому человеку, какое бы литературное произведение он ни прочёл, шкала ценностей не позволит изменить устоявшийся взгляд на окружающий мир. Совсем иное дело — неокрепшие умы подростков.

В Китае в провинции Хуань в 1931 году были запрещены произведения Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес" и "Приключения Алисы в зазеркалье". По мнению китайских властей, совершенно недопустимо, чтобы животные разговаривали человеческим голосом.

В то же время в США общественно опасным и запрещённым к прочтению детьми объявлено популярное в России произведение Марка Твена "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Роман не понравился американским властям тем, что автор выступает с расистских позиций. По подсчётам филологов, только на первых трёх десятках страниц романа слово "нигер" упоминается 39 раз. Кроме того, в своей книге Марк Твен пропагандирует асоциальное поведение школьников. В 1957 году произведение изъяли из школьной программы в США.

Порезать классику

Несмотря на то что США заявляют, что являются главными защитниками свободы слова, в реальности сложно найти вторую подобную страну, на территории которой действовали бы столь абсурдные законы цензуры.

Больше всех досталось классику мировой фантастики Рэю Брэдбери. Его самое популярное произведение "451 градус по Фаренгейту", продающееся миллионными тиражами по всей планете, в США подверглось жестоким купюрам. В 1953 году из книги по требованию властей было вырезано 75 фраз, которые содержали слова "ад", "проклятие" и "аборт". Кроме того, американская цензура посчитала, что творчество Рэя Брэдбери разрушает психику подростков.

Досталось от американской цензуры и "Путешествию доктора Дулиттла", известного в нашей стране как "Доктор Айболит" в изложении Корнея Чуковского. В продажу произведение было допущено только после изъятия из него клички попугая Полинезия, которое в США считается неприличным. Кроме того, из сказки убрали все слова "нигер" и "чёрненький".

Сказки братьев Гримм и Шарля Перро, читаемые родителями своим детям на ночь во всём мире, в США запрещены по причине большого количества сцен жестокости и насилия.

Новые запреты

В наши дни во многих странах Европы и США продолжают сохраняться запреты на публикацию и продажу некоторых популярных книг.

В Америке самой известной из запрещённых книг является произведение Уильяма Пауэлла "Поваренная книга анархиста", которую можно было свободно приобрести на книжных развалах в России в конце 1990-х годов. Кроме того, в США невозможно купить книгу "Улисс" Джеймса Джойса, по мнению общественности страны, популяризующую порнографию. Аналогичным санкциям подвергся роман Элис Уокер "Фиолетовый цвет", в котором, по мнению цензоров, проявлена излишняя жестокость и цинизм в описании жизни чернокожих рабов в США.

В то же время во многих странах Европы, Новой Зеландии и Австралии запрещены к продаже произведения Брета Истона Эллиса "Американский психопат". Обвинение — пропаганда ненависти к США и откровенные сцены жестокости.

При этом интересно отметить, что в современной России также существует свой собственный список запрещённых книг, насчитывающий около двух тысяч наименований. Правда, в отличие от стран Запада и США, классических произведений в нём нет. В своей массе это книги религиозно-экстремистского содержания, а также произведения по альтернативной истории.

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