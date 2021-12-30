Захарова: Украина продолжает линию на установление тотальной цензуры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти путём введения санкций в отношении СМИ продолжают линию на установление тотальной цензуры в стране.

Она напомнила, что совсем недавно глава Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении новых санкций против некоторых медиа на территории государства. В МИД РФ осудили его действия, передаёт РИА Новости.

"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ", — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Киев планирует лишить "права голоса" всех, кто не согласен с официальными высказываниями о происходящем на Украине.

Ранее Зеленский ввёл санкции против трёх медийных компаний, которые владеют брендами таких популярных каналов, как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.

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