Русские крестьяне: их быт на полотнах Кирилла Лемоха

В традиции русского изобразительного искусства крестьяне и их быт не были объектами, будоражащими умы живописцев. Однако в XIX веке художники ушли от написания помпезных полотен с изображением роскоши и знатных особ и обратили свой взор на крестьян и их жизненный уклад.

Победа в Отечественной войне 1812 года, выход "Записок охотника" Тургенева, Великие реформы 1860-х годов, отмена крепостного права — эти события привели к тому, что русское искусство включило в себя более заземленные образы, явления повседневности.

Как же в те времена жил простой крестьянский народ? Изучением этого вопроса и знакомством с крестьянским бытом занимался развивающий в живописи бытовой жанр русский художник Кирилл Викентьевич Лемох.

Кирилл Викентьевич Лемох — русский жанровый живописец, академик, один из учредителей Санкт-Петербургской артели художников и Товарищества передвижных художественных выставок.

Рассмотрим один из самых важных и главных сакральных моментов в нашей жизни — рождение.

Картина "Новое знакомство"

В сюжете картины Лемоха крестьянские дети собрались для знакомства с новорожденным младенцем. Утомленная тяжелыми родами мама отдыхает на кровати. Повитуха осторожно приоткрывает завесу и показывает одной из девочек лежащего в люльке ребёнка — братика или сестричку для всех присутствующих в избе.

Повитуха (повивальная бабка) — помогающая при родах женщина: знала приемы, облегчающие роды, использовала травы, которые стимулировали схватки. Являлась главным персонажем родильного обряда.

Бедная обстановка, грязная одежда и старые тряпки не мешают восприятию милых детских образов. Все внимание на себя перетягивает значимость рождения младенца, а не тяжесть крестьянского быта.

Картина "Родительская радость"

На картине "Родительская радость" зрителю предстает супружеская пара средних лет с первенцем. С согревающей теплотой отец смотрит на стоящего на его коленях ребёнка. Рядом с ним придерживает рукой колыбель улыбающаяся мать.

Сцена отражает настоящие, искренние чувства простых людей, ещё не разучившихся от сложности жизни радоваться таким важным событиям.

Лемох пишет детей даже в момент их появления на свет — "Новый член семьи". По итогу изображение крестьянских ребятишек находит наибольший отклик в сердце художника и становится центральной темой в его творчестве.

Имя Кирилла Викентьевича Лемоха осталось в истории русской живописи XIX века, ведь он не побоялся отразить в своих картинах реальную действительность, повседневную жизнь русского народа со всеми её невзгодами и трудностями.

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