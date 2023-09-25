Пена для бритья и лак для волос: 6 быстрых способов удалить следы от помады с одежды

3:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пятна от губной помады на одежде могут стать неприятным сюрпризом, который испортит ваш наряд. Однако не стоит отчаиваться, такие ситуации можно решить с минимальными усилиями и средствами, которые обычно имеются под рукой. Эксперты HerBeauty.co подготовили для вас 6 простых и эффективных способов избавления от следов помады на вашей любимой одежде.

Фото: Фото: flickr.com

Удаление лишней помады

Если помада только что попала на вашу одежду, первым шагом является удаление излишков. Если это лишь легкое касание губами, то этот этап можно пропустить. Но если на одежде остался толстый слой помады, аккуратно соскребите излишки, используя, например, нож или кредитную карту.

Используйте пятновыводитель

Этот метод подходит не для всех видов тканей, поэтому перед использованием пятновыводителя важно ознакомиться с инструкцией и провести тест на небольшом участке одежды, чтобы убедиться, что ткань не пострадает. Если всё в порядке, нанесите средство на пятно, оставьте на 10 минут, затем постирайте в соответствии с инструкцией.

Медицинский спирт

Медицинский спирт также может помочь избавиться от пятен помады. Вам потребуется ватный тампон или чистая тряпочка. Смочите их спиртом и осторожно промойте пятно помады. Постарайтесь не трогать ткань слишком сильно, чтобы избежать растекания помады и её погружения вглубь волокон ткани. После удаления пятна, промойте область холодной водой и постирайте в стиральной машине как обычно.

Лак для волос

С этим средством можно не только закрепить прическу, но и избавиться от следов помады на одежде. Распылите лак на пятно, оставьте на 15 минут, затем аккуратно протрите чистой тканью, смоченной в тёплой воде. После этого промойте предмет одежды и постирайте, как обычно.

Пищевая сода и лимонный сок

Вам понадобятся пищевая сода и лимонный сок, которые обычно есть на каждой кухне. Создайте пасту, смешав по чайной ложке каждого компонента. Нанесите её на пятно и оставьте на 30 минут. Кислотность лимонного сока поможет разрушить текстуру помады. После этого просто постирайте одежду в стиральной машине, не смывая пасту.

Крем для бритья

Крем для бритья также может помочь при удалении следов помады с одежды. Просто нанесите немного крема на пятно, оставьте на 15 минут, затем постирайте в стиральной машине на холодной воде. При необходимости повторите процедуру, убедившись, что пятно полностью исчезло, прежде чем сушить одежду.

Теперь у вас есть 6 проверенных методов, которые помогут избавиться от пятен от помады на вашей одежде. Независимо от того, как случился этот неприятный инцидент, не паникуйте. Примените один из этих способов, и ваша одежда будет выглядеть как новая.

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