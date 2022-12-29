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Ирина Шлионская

Стилистка: одежду нужно подбирать строго по типу фигуры

Моя семья » Красота и стиль

Конечно, вы слышали, что женские фигуры бывают разных типов — "груша", "яблоко", "песочные часы" и т. д. Но запомнить характеристики каждого типа не так-то просто, и снова и снова мы попадаем впросак, покупая одежду. О том, как подбирать гардероб, исходя из особенностей нашей фигуры, рассказывает стилист из Мельбурна Мелисса Мургана.

Стилистка: одежду нужно подбирать строго по типу фигуры

Почему шопинг оказывается неудачным?

Покупая одежду, мы чаще всего ориентируемся на размер, покрой и цвета. Но нередко, когда, казалось бы, вещь "как на нас сшита", впоследствии выясняется, что она плохо сидит или смотрится.

Вы спросите — а что, при примерке этого не было видно? Ситуации бывают разные. Не секрет, что в примерочных бутиков иногда висят специальные зеркала, которые любую толстушку превращают в стройняшку. Ещё встречаются дамы, которым продавец-консультант легко внушит, что им та или иная вещь "очень идёт". Или женщина берёт с собой на шопинг подругу, а у той неважный вкус, либо она специально, из вредности, хвалит явно неудачный выбор.

К тому же, сегодня многие женщины покупают одежду в интернет-магазинах. А там на картинках наряды демонстрируют симпатичные манекенщицы. Однако, платье, которое идеально сидело на модели, вас может превратить в каракатицу. Да, при получении заказа тоже можно померить и вернуть неподошедшую вещь. Но не все это делают, и процедура возврата не всегда удобна и бесплатна.

Советы Мурганы подойдут на все случаи жизни — в том числе и тем, кто отоваривается в Интернете. Давайте, к ним прислушаемся.

Подбирать цвета

Если вы хотите подчеркнуть рост — скажем, он у вас невысокий — выбирайте монохромные наряды, говорит Мелисса. Недаром маленькое чёрное платье никак не выйдет из моды. Это идеальный вариант на любой рост, да ещё замаскирует недостатки фигуры.

Если вы хотите сконцентрировать внимание на вашей талии (это касается тех, у кого стройная фигура), то, напротив, лучше выбрать контрастные цвета: чёрный низ и белый верх, например. Заметьте, что худышки часто именно так и одеваются: белая блузка и чёрная юбка. Особенно на работе.

Женщинам с коротким верхом подойдут модели с V-образным вырезом

Имеется в виду, если у вас короткая верхняя часть туловища до талии, вам нужно выбирать именно такие футболки, джемперы, блузки и платья. Они визуально удлинят ваш "верх", а заодно будете выглядеть стройнее.

Заправлять топы и футболки в брюки и юбки

Если футболка или топ не заправлены, это всегда визуально расширяет бёдра. Такой вариант годится только для абсолютно безупречной фигуры.

Если по фасону верх не очень подходит для "заправки" и слишком обтягивает, попробуйте заправить его в юбку или брюки хотя бы частично — сейчас это в тренде.

Носить пояс или ремень

По мнению стилиста, пояса и ремни подходят всем, независимо от строения тела. Полной даме такой аксессуар поможет стать визуально стройнее, а у стройной —  подчеркнёт талию.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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