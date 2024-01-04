Топ-10 самых доступных китайских автомобилей в России

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В прошедшем году российский автомобильный рынок претерпел кардинальные изменения. Собственно, тенденция эта началась ещё в 2022 году. И надо полагать, в нынешнем году особых изменений не будет.

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Речь об автомобилях китайских компаний. Отечественная Lada по-прежнему лидирует по продажам, но далее обосновались китайские бренды.

При этом средняя стоимость автомобилей существенно выросла. По подсчётам экспертов, она сейчас превышает три миллиона рублей. Представленные автомобили существенно дешевле, но реальность такова, что меньше чем с 1,8 — 2 миллионами не подступиться и к ним. Так что "доступные" — это всё же некоторая условность, скажем так.

Эксперты портала "Китайские автомобили" составили список из десяти автомобилей китайских брендов, которые сейчас можно купить в России дешевле других.

Речь об автомобилях, продаваемых через дилеров. Параллельный импорт — это другая история. Впрочем, таким образом привозят обычно автомобили существенно дороже, нежели те, о которых пойдёт речь.

Стоит ещё добавить, что приведены не все модификации автомобилей, например, с более мощными двигателями. У таких и цена более "мощная", в районе 2,3 — 2,5 миллионов рублей.

Один из наиболее успешных автомобилей марки Chery на рынке России — Tiggo 4 Pro. Одной из ключевых причин успеха этой модели стала её доступная цена и сбалансированные характеристики.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем (113 л. с., 138 Нм крутящего момента), который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Этот силовой агрегат обеспечивает разгон до 100 км/ч за 13,9 секунды. Тот же двигатель может также работать с вариатором CVT18.

Компания Changan значительно расширила свой модельный ряд, добавив доступные седаны — в том числе Alsvin. Это решение было принято, учитывая наличие достаточного количества кроссоверов и бизнес-автомобилей на рынке. Alsvin, представляющий третье поколение модели, по размерам близок к Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Переднеприводной автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л. с., работающим с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Кроссовер JAC JS3, недавно появившийся на российском рынке, получил прозвище "кретозаменитель". Автомобиль оснащен 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 109 л. с. и крутящим моментом 150 Нм. Возможны как 6-ступенчатая механическая коробка, так и вариатор Punch. Привод — только передний, задняя подвеска полузависимая, а дорожный просвет составляет 155 мм.

Автомобиль Haval Jolion занимает второе место в рейтинге популярных моделей в России, с легкостью конкурируя с Lada Vesta. В этом году ожидается рестайлинг Jolion, а текущая цена кроссовера начинается от 1 849 000 рублей.

Бренд Livan был создан недавно на основе обанкротившейся фирмы Lifan и теперь принадлежит холдингу Geely. Модель X3 Pro, первый автомобиль под брендом Livan в России, появилась в нашей стране летом. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 103 л. с. и вариатором. Привод — только передний. Размеры модели близки к Renault Sandero Stepway и Lada Xray.

В текущем году компания Geely наконец-то расширила свою линейку моделей на российском рынке, представив не только кроссоверы, но и седан Emgrand, цена на который стартует от 1 999 990 рублей. Этот седан не только является самым доступным в ассортименте бренда, но также в числе самых доступных по цене китайских автомобилей в России.

Geely Emgrand поступил в продажу с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л. с. В версиях Standart и Comfort он доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в версии Comfort также с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Модель BAIC U5 Plus стала стартовой для бренда BAIC на российском рынке. Оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с., который может работать с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Подвеска включает в себя переднюю систему Макферсона и заднюю торсионную балку, а дорожный просвет составляет 155 мм.

Летом этого года бренд Haval представил на российском рынке среднеразмерный кроссовер Haval M6. Несмотря на то, что он пока далёк по популярности от модели Jolion, постепенно этот автомобиль начинает завоевывать сердца и кошельки россиян.

Haval M6 доступен на российском рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л. с. (202 Нм), который может работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой роботизированной. Привод у модели исключительно передний.

Марка Kaiyi начала свою деятельность в России с модели Kaiyi E5. По размерам автомобиль схож с Hyundai Elantra. Под капотом этой модели установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л. с., который работает в сочетании с вариатором. Цена на модель начинается от 2 195 000 рублей.

Автомобиль BAIC X35 по габаритам очень близок к Hyundai Creta, но ему далеко до популярности "корейца". Кроссовер, стоимость которого начинается от 2 200 000 рублей, появился у дилеров летом. Но, как и в случае с U5 Plus, он пока не пользуется большой популярностью.

Для этой модели доступны два бензиновых двигателя: 1,5-литровый атмосферный (116 л. с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач и турбомотор такого же объема (150 л. с.) в сочетании с вариатором. Привод у модели только передний.