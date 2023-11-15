Автоэксперт Ирина Франк поделилась информацией о изменениях, которые касаются всех российских автомобилей.
Новый пакет изменений в техрегламенте "О безопасности колесных транспортных средств", действующий с ноября текущего года, предусматривает обязательное внедрение системы ABS на российских автомобилях и повышение экологического класса двигателей до уровня Евро-2.
Об этих изменениях рассказала управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк порталу Naavtotrasse.Ru.
"Благодаря системе ABS исключается блокировка колес во время экстренного торможения, что позволяет сохранить управляемость и стабильность автомобиля. Кроме того, ABS снижает вероятность заноса и сокращает время остановки машины при экстренном торможении или на скользкой дороге, что также уменьшает аварийность и улучшает общую безопасность участников дорожного движения", — подчеркнула эксперт.
Более года назад Правительство разрешило не устанавливать ABS на отечественные автомобили из-за введенных экономических санкций, поскольку технологию поставляли только иностранные компании. Аналогичная ситуация была с подушками безопасности, ESP и другими системами. Однако благодаря импортозамещению удалось решить этот вопрос, сообщает NaAvtotrasse.Ru.
"Скорее всего, последствия для автомобильного рынка страны от такого нововведения будут незначительными и не повлияют на ценообразование авто. В частности, автопроизводители могут упразднить базовые комплектации некоторых моделей, например, Нивы 4х4 и Лады Гранты", — считает Ирина Франк.
Что касается повышения минимально разрешенного экологического класса моторов, производимых в России, до уровня Евро-2, то это изменение затронет в основном базовые комплектации отечественных автомобилей, которые прекратят выпускать, и не существенно повлияет на автомобильный рынок России.
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