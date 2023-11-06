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С 2024 года многим автомобилистам в России придется поменять права

2:01
Авто

С наступлением ноября в России автолюбителей ожидают важные изменения в отношении оснащения и правил дорожного движения. Одним из ключевых изменений этого ноября становится обязательная установка системы ABS на российские автомобили.

С 2024 года многим автомобилистам в России придется поменять права
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Эта технология представляет собой современную систему тормозов, которая предотвращает блокировку колес во время движения, снижая риск потери контроля над машиной. Ранее местные производители не внедряли данную систему из-за проблем с поставками, но теперь им предстоит оборудовать свои автомобили ABS до 1 декабря.

Однако, обязательное внедрение ABS может повлечь за собой изменения в базовой комплектации некоторых моделей, в зависимости от требований рынка и потребителей.

В последнее время в России начали производить свои собственные комплексы ABS для автомобилей, и некоторые местные производители уже работают с новыми поставщиками комплектующих для сборки транспортных средств. Еще одним важным изменением, которое может произойти в ноябре, является введение правила о запрете длительной стоянки такси.

Ранее в России был разработан законопроект, направленный на прекращение такой практики, и предусматривается введение штрафа в размере 5000 рублей для нарушителей. Авторы этого законопроекта утверждают, что это поможет решить множество проблем, связанных с жителями многоквартирных домов и улучшить организацию дорожного движения.

В текущем году сотрудникам ГИБДД были предоставлены новые полномочия, включая возможность оштрафовать водителей за использование "летней резины" с 1 ноября. Теперь автолюбителям в России необходимо установить сезонные шины, и нарушителей ожидает штраф в размере 500 рублей. По сообщениям, данный штраф может быть наложен при каждой остановке транспортного средства.

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Изменения для водителей: ноябрь 2023
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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