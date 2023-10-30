Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года

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В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях, сообщает "Главный региональный".

Фото: Openverse by G A R N E T is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Следует отметить, что даже при суровых зимних условиях в России у водителей теперь есть еще одна веская причина "переобуться" — нарушители, использующие несезонные шины, будут штрафоваться на 500 рублей.

Еще одним значимым нововведением стало обязательное внедрение антиблокировочных систем (АБС) на автомобилях. Первоначально это требование планировалось ввести с 1 ноября 2023 года, однако дату немного перенесли.

Ранее Госавтоинспекция России получила право направить автомобиль на штрафстоянку, если светит индикатор неисправности АБС. С 1 сентября 2023 года в России был обновлен список дефектов автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация. Инспекторам Госавтоинспекции предоставлено право останавливать транспортные средства, если они обнаружат горящий индикатор неисправности антиблокировочной системы (АБС).

Госавтоинспекция подчеркнула, что АБС представляет собой важную часть системы торможения и оказывает влияние на безопасность автомобиля.