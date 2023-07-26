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Даниил Полоников

Что в машине сильнее всего мешает зарядке аккумулятора

3:13
Авто

Когда речь идет о зарядке автомобильного аккумулятора, единственным источником является электрогенератор, работающий от двигателя. Однако современные автомобили оснащены широким спектром электрических систем, которые потребляют значительную часть вырабатываемой энергии. Это означает, что вырабатываемая энергия не используется в первую очередь для пополнения заряда аккумулятора, а расходуется. Чем меньше энергии поступает в аккумулятор, тем больше времени требуется для его подзарядки.

Что в машине сильнее всего мешает зарядке аккумулятора
Фото: https://auto-clinic.ir/

Соответственно, возрастает риск разрядить аккумулятор до конца поездки. Итак, какие же электроприборы обычно мешают быстрому пополнению электрического "резервуара"? Чтобы получить приблизительное представление, рассмотрим пример Hyundai Solaris, в котором электрогенератор вырабатывает ток силой до 120 ампер. Теперь рассмотрим, сколько ампер распределяется на питание различных систем автомобиля. Наиболее постоянным потребителем является сложная система управления, питания и зажигания двигателя.

Электроэнергию потребляют и топливный насос, и высоковольтные катушки, и различные датчики, и сам блок управления двигателем. В типичном автомобиле с четырехлитровым бензиновым двигателем это составляет около 20 ампер. Еще одним значительным потребителем тока являются фары головного света. При их включении от генератора потребляется около 10 ампер.

Подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой гидроусилителя руля. В режиме холостого хода она потребляет около 5 ампер, но при интенсивном управлении аппетит устройства подскакивает до 30-40 ампер!

Часто говорят, что морозная погода постоянно испытывает на прочность всю электросистему автомобиля в целом и аккумуляторную батарею в частности. Как только водитель и пассажир включают подогрев сидений, из бортовой сети на каждое сиденье уходит около 15 ампер.

Если при этом включается подогрев рулевого колеса, то это еще 10 ампер! Нагревательные элементы заднего стекла и зеркал заднего вида потребляют в общей сложности около 20 ампер. А тем, чьи автомобили оборудованы системой размораживания лобового стекла, следует знать, что она может потреблять до 40 ампер.

Действительно, в отличие от усилителя руля или катушек зажигания, "теплые" функции работают не на протяжении всей поездки, а лишь несколько минут. Однако за это время они практически монополизируют всю электроэнергию, вырабатываемую генератором.

Напомним, что он может вырабатывать всего 120 ампер. Поэтому, если вы любите ездить зимой с подогревом сидений, подогревом руля и размораживателями зеркал, имейте в виду, что минимальный пробег вашего автомобиля без выключения двигателя должен составлять несколько десятков километров. В противном случае аккумулятор не успеет как следует зарядиться. 

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5 ошибок ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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