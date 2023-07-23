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Даниил Полоников

Как в автосервисах на самом деле "лечат" рывки при переключениях АКП

Авто

Покупка подержанного автомобиля подобна обнаружению скрытого кладезя сюрпризов. Он может не заводиться, дергаться во время движения или даже полностью заглохнуть в дороге. А если он оснащен автоматической коробкой передач, то возникает тревога, поскольку ремонт такой коробки всегда обходится в копеечку. Однако на практике, после первых пяти минут стресса, многие проблемы часто можно решить самостоятельно.

Как в автосервисах на самом деле "лечат" рывки при переключениях АКП
Фото: www.sz154. com/avtomaticheskaja-korobka-peredach-chto-jeto-takoe

Итак, представьте себе знакомую ситуацию: вы нажимаете на педаль газа, происходит ощутимый рывок, обороты подскакивают, а передачи отказываются переключаться. Что подумает среднестатистический современный водитель, который умеет только вставлять ключ в ключ и заливать жидкость в бачок стеклоомывателя? Скорее всего, он придет к выводу, что что-то сломалось. Крошечная искра мозговой активности может подсказать, что дело в трансмиссии. И тогда начинается паника, сопровождаемая мыслями о кредитных картах.

Автосервисы и другие сервисные центры хорошо знают этот поведенческий аспект. Они с радостью предлагают помощь в буксировке, а затем приступают к ремонту автомобиля "по доступной цене".

Составят список запчастей, бросят в багажник кучу изношенного металлолома, часто снятого с другого автомобиля, и с радостью проводят к кассе. И, конечно, машина заводится, и все вроде бы становится на свои места. Однако чаще всего они даже не трогали АКПП и другие важные узлы. Ведь все, что им нужно было сделать, — это открыть капот.

Фокус в том, что в трех случаях из четырех мы научились менять моторное масло, а про "коробку передач", как правило, забываем. То же самое относится и к фильтрам, которых в коробке передач может быть даже два. Однако обращаться к этим деталям приходится редко, в большинстве случаев "ремонт" сводится к вытаскиванию щупа, который, естественно, оказывается сухим. Без трансмиссионной жидкости нет давления, что и приводит к рывкам.

Теперь поговорим о самом процессе ремонта. В трубку щупа вставляется воронка и заливается самая дешевая ATF (жидкость для автоматических трансмиссий). Затем аккуратно переключаете каждую передачу, снова доливаете жидкость и повторяете процесс. Так повторяется несколько раз, пока коробка передач не перестанет дергаться. Объем АКПП может составлять от 8 до 12 л, поэтому многие водители предпочитают не менять жидкость. Это, прямо скажем, дорогое удовольствие. И вот здесь-то и кроется проблема.

Старые коробки передач, особенно классические, устанавливаемые на четырех- или пятиступенчатых "динозаврах", невероятно надежны и трудно ломаются. Именно поэтому они обычно стоят около 20-30 тыс. рублей — они не пользуются большим спросом.

Эти коробки передач легко выдерживают небрежное отношение владельцев и после добавления необходимого количества трансмиссионной жидкости продолжают работать безупречно. Так что, обладая определенными знаниями, канистрой ATF и воронкой, можно выполнить этот ремонт прямо на обочине дороги. В качестве альтернативы можно посетить сервисный центр и заплатить полную стоимость в кассу. 

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Не спешите делать ремонт АКПП, 5 способов убрать пинки (толчки) при переключениях передач.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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