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Даниил Полоников

5 секретов, как выбрать «долгоиграющий» воздушный фильтр для автомобиля

Авто

Когда речь идет о двигателе вашего автомобиля, правильное "дыхание" крайне важно. Воздух, поступающий в камеру сгорания, смешивается с бензином и воспламеняется через свечи зажигания, толкая поршни. Например, чтобы без проблем сжечь один килограмм бензина, двигателю необходимо примерно пятнадцать килограммов воздуха.

5 секретов, как выбрать «долгоиграющий» воздушный фильтр для автомобиля
Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Нетрудно представить себе последствия, если весь этот воздух вместе с пылью, грязью и кусочками резины с дороги попадает в двигатель — быстрый износ двигателя и масла. Однако не все фильтры одинаковы. Поэтому очень важно знать, на что следует обратить внимание при выборе воздушного фильтра двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА

Поскольку воздушный фильтр сталкивается с различными загрязнениями, фильтрующий материал должен быть прочным. Он должен сохранять свою форму, не впитывать воду, не размокать и не слипаться.

Кроме того, он должен быть огнестойким. Эти характеристики обеспечивает специальная бумага, пропитанная особым составом (например, инженеры Bosch покрывают микроволокно своих фильтров синтетической смолой). Она не только отвечает всем вышеперечисленным требованиям, но и поддерживает воздушный поток, эффективно накапливая грязь в течение длительного времени.

ПОЧЕМУ ФИЛЬТРЫ СПРОЕКТИРОВАНЫ КАК ГАРМОШКИ?

Знаете ли вы, почему все воздушные фильтры имеют складчатую конструкцию? Такой выбор конструкции увеличивает площадь поверхности фильтрующего элемента, следовательно, повышает его пылеудерживающую способность и продлевает срок службы.

Важно также отметить, что при выборе фильтра очень важно точно подобрать его в соответствии с рекомендуемыми параметрами и размерами, указанными производителем автомобиля. Обратите внимание на то, чтобы все соединения были качественными, а уплотнения — из эластичного полиуретана.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ?

При выборе воздушного фильтра не стоит экономить на качестве. Разница может быть небольшой, но ущерб от продукта, произведенного неизвестными источниками, может быть значительным.

Обычно дешевые альтернативы имеют меньшее количество складок, что приводит к уменьшению площади поверхности фильтрующей бумаги. Кстати, качество фильтровальной бумаги также отличается, и, естественно, в таких случаях она, как правило, более низкого качества.

Вывод очевиден: если вы хотите, чтобы двигатель вашего автомобиля дышал полной грудью в своих цилиндрах без проблем в самые неудобные моменты, тщательно подходите к выбору воздушного фильтра. В конце концов, вы не жертвуете своим здоровьем. Так зачем же экономить на здоровье своего верного друга, который обеспечивает вашу безопасность, комфорт, а зачастую даже помогает вам зарабатывать на жизнь?

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Как выбрать качественный Воздушный Фильтр? Главные заблуждения.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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